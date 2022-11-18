菊花茶營養｜清熱解毒養肝明目黃、白菊要點揀？3類人愈飲愈體虛

冬廿一田天正是菊花盛開的季節，台灣中醫師王大元在Facebook分享了苗栗銅鑼的杭菊季，金黃、粉白交織粉飾了整個山城，手捧店家提供的甘甜菊花茶，可以感受到小鎮滿滿的人情味，不過喝茶前要先搞清楚體質是否適合，像是手腳冰冷、頭痛畏寒的人都不宜，免得身體愈喝愈虛冷，造成身體負擔。



台灣中醫師王大元在粉絲專頁《元氣中醫師 王大元》發文，分享苗栗銅鑼的杭菊季，盛開的杭菊花海妝點了整座山城，很多店家都提供甘甜的菊花茶讓民眾飲用；菊花花瓣中含有多種氨基酸、揮發油、類黃酮、維他命A、B2及鐵、鋅、銅、硒等微量元素，可以清除自由基、抗氧化和防衰老，對於用眼過度的疲勞痠澀很有幫助。

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疏風散熱飲黃菊 平肝明目用白菊

台灣王大元中醫師表示，菊花味辛甘，性苦微寒，入肺肝兩經，在《神農本草經》中：「主治風頭眩腫痛，目欲脫，淚出。」能夠疏散風熱、平肝明目、清熱解毒，減緩痤瘡面皰、風熱頭痛以及口腔潰瘍等症狀；菊花以黃白兩色為主，疏散風熱多是用黃色的苦味杭菊，而平肝明目則會用白色的甘甜滁菊。

王大元中醫師解釋，白菊花清熱力較弱，如果只是眼睛乾澀痠楚，輕微紅腫熱痛，就是「肝陰虛損」造成的虛熱體質，可以泡點養肝明目的白菊花茶，來紓緩眼睛疲勞；如果經常熬夜、口苦口臭、目睛紅赤，則屬「肝火旺盛」的實熱體質，就適合來點清熱解毒的黃菊花茶；另外發熱重、惡寒輕、鼻涕黃黏、咽痛紅腫的風熱型感冒，就可以喝些黃色菊花茶。

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菊花性寒 手腳凍面蒼白陽虛體質不宜

王大元中醫師提醒，喝菊花茶前要先搞清楚體質是否合適；菊花屬性寒涼，如果是常四肢冰冷、經痛腹瀉、面色蒼白的「陽虛」體質，喝太多菊花茶，反而易傷了體內正氣，令身體愈來愈虛冷；還有吹風受寒、頭痛畏寒、痰清且稀的風寒型感冒，也不能飲用菊花茶。

台灣王大元中醫師最後補充，不少人在喝菊花茶時喜歡加糖，可能會導致需控制血糖的人或糖尿病患者病情惡化，最好單純將菊花泡水喝就好，以免對身體造成負擔。

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