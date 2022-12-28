喝茶好處｜研究指天天飲3類茶助長壽 降糖尿風險17%日飲多少杯？
撰文：NOW健康
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喜歡喝茶的人有福了！《內科醫學年鑑》（European Association for the Study of Diabetes）發表1項中國的新研究，發現每天喝茶2-4杯，可以改善健康狀況、延長壽命。
還有助於降低如糖尿病、心臟病和中風等可能危及生命的疾病的風險。
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中國武漢科技大學研究員表示，他們分析了11年來的數據，發現對每天喝2杯茶（或以上）的人來說，攝取更多的茶飲，能降低疾病死亡率。因此認為，茶飲也可以成為健康飲食的1部分。
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研究人員表示，根據研究發現，每天喝至少4杯紅茶、綠茶或烏龍茶人，罹患第2型糖尿病的風險降低了17%；如果每天喝1到3杯，則可以降低4%的罹患風險；而且每多喝1杯茶，罹患糖尿病的風險就會降低1%。這樣的研究結果令人興奮，更為降低第2型糖尿病的風險帶來了希望。
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資料來源：Study Finds Drinking Tea Daily May Improve Health, Prevent Disease, Lengthens Life
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