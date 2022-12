喝茶好處｜研究指天天飲3類茶助長壽　降糖尿風險17%日飲多少杯？

喜歡喝茶的人有福了!《內科醫學年鑑》(European Association for the Study of Diabetes)發表1項中國的新研究,發現每天喝茶2-4杯,可以改善健康狀況、延長壽命。



還有助於降低如糖尿病、心臟病和中風等可能危及生命的疾病的風險。

中國武漢科技大學研究員表示,他們分析了11年來的數據,發現對每天喝2杯茶(或以上)的人來說,攝取更多的茶飲,能降低疾病死亡率。因此認為,茶飲也可以成為健康飲食的1部分。

研究人員表示,根據研究發現,每天喝至少4杯紅茶、綠茶或烏龍茶人,罹患第2型糖尿病的風險降低了17%;如果每天喝1到3杯,則可以降低4%的罹患風險;而且每多喝1杯茶,罹患糖尿病的風險就會降低1%。這樣的研究結果令人興奮,更為降低第2型糖尿病的風險帶來了希望。

資料來源:Study Finds Drinking Tea Daily May Improve Health, Prevent Disease, Lengthens Life

