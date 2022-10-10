抗老食物｜雞蛋助皮膚蛋白質合成！醫生推6食物減細紋促肌膚再生

許多女生年紀大後臉部的細紋、暗沉、鬆弛開始無所遁形，面對自己紅顏老去，妝容也掩蓋不住歲月痕跡！



對此，台灣新北板橋土城長庚醫院整形外科醫師李秉勳與翔展診所院長傅裕翔特別分享6種肌膚抗老好食物，希望藉由食物給肌膚對的營養，同時搭配正確保養方法，能幫助皮膚愈來愈緊緻、水嫩，還能改善細紋、暗沉。

▼9大抗老美容食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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李秉勳指出，皮膚要抗老，愈早做愈好！隨著年紀漸長，肌膚會逐漸產生細紋、鬆弛，建議民眾可以透過拉皮手術有效改善；同時也要多攝取幫助肌膚抗老的好食物，讓皮膚水噹噹。

肌膚抗老這樣吃

1. 雞蛋、牛奶

雞蛋跟牛奶含有豐富維他命B3，參與DNA修復工作，有助刺激皮膚蛋白質合成，減少細紋和色素，是抗老化的重要營養素。

2. 西蘭花、番石榴

西蘭花、番石榴的維他命C含量多，能促進膠原蛋白形成，保護皮膚免受氧化傷害並能抗老化，還可減少水分流失，使肌膚水噹噹。

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3. 牛肉、蠔仔

牛肉跟蠔仔含有豐富的微量元素「鋅」，可以幫助肌膚抵禦紫外線傷害，減少發炎因子，促進肌膚再生，是肌膚的重要營養素之一。

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