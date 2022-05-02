蘋果營養｜果皮多酚是果肉6倍減中風機會！5營養素助防癌心血管病

你愛吃蘋果嗎？你是削皮吃還是帶皮吃？蘋果皮的口感不好入口，許多人仍會選擇削皮吃，但果皮營養超乎你想像，別再把營養丟進垃圾桶了！以下營養師分析果皮的營養有多高？



蘋果皮中的多酚含量是果肉的6倍

蘋果皮的好處別錯過！台灣營養師酈月慧指出，水果的營養都在果皮裏，蘋果皮中的多酚含量是果肉的6倍，果皮是種子的重要保護層，用來防衛疾病、躲避天敵與抗紫外線傷害。另外，蘋果含豐富的酚類化合物，研究顯示，多吃蘋果可降低心血管疾病及冠狀動脈整體總死亡率與血栓性中風的風險。

「蘋果皮」有多營養？（點圖閲讀👇👇👇）

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1. 多酚類

台灣營養師酈月慧表示，蘋果皮含有多種抗氧化物，包括花青素、原花青素和類黃酮，研究中發現，這些抗氧化物能中和自由基引起的氧化損傷、抗發炎，預防發炎性腸道疾病，維護腸道黏膜的健康。

2. 類黃酮

果皮中含有豐富類黃酮，這是果肉中沒有的，例如槲皮苷和矢車菊素糖苷，能抑制血管收縮素轉化酶（ACE），有助於維持人體正常的血壓，槲皮素更是天然的抗組織胺，具抗過敏抗發炎、降低氣喘發病、改善關節炎等。

水果飯前、飯後吃的優缺點（按圖👇👇👇）

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3. 三萜類

蘋果皮含2α-羥基熊果酸，為三萜類化合物，具抗腫瘤作用，能預防癌症。研究指出，蘋果攝取量與肺癌發生機率呈反比。

4. 維他命A、C

酈月慧說，蘋果皮中有豐富的維他命A，有助於黏膜的健康，維他命C可促進免疫細胞成熟分化、幫助抗體生成，能共同提升身體防護力、預防病毒入侵。

5. 膳食纖維

果皮含豐富水溶性與非水溶性膳食纖維，有助於腸蠕動；水溶性膳食纖維能降低膽固醇、穩定血糖，預防心血管疾病發生。

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