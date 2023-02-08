護心食譜｜哈佛推6種食物護心血管　粉蒸鯖魚雞肉丸減油降膽固醇

從飲食預防心血管疾病，台灣主廚陳之穎教大家製作這道「粉蒸鯖魚雞肉丸」。



鯖魚幫你補充Omega-3，與香嫩的雞肉揉成球，搭配核桃增加風味及口感，一口一個，美味又健康。

粉蒸鯖魚雞肉丸食譜（按圖👇👇👇）

+ 7

材料

鯖魚、雞腿絞肉、雞胸絞肉、紅蘿蔔、蒜頭碎、魚露、核桃、蒸肉粉、芫荽。

做法

1. 鯖魚烤熟或是煎熟後，取魚肉，將其捏碎；紅蘿蔔刀削幾片薄片放在盤底，另將部分紅蘿蔔切碎狀、核桃打碎備用。

2. 將雞腿絞肉、雞胸絞肉、鯖魚肉以「2：1：1」的比例放入碗中，加入紅蘿蔔碎、核桃碎、魚露，用手捏拌均勻。

3. 將拌勻的絞肉泥捏成小丸子狀（約乒乓球大小，雙手交互捏即可成丸狀），放在盤子上，撒上蒸肉粉，噴少許的水，以外鍋1杯水蒸熟，最後撒上芫荽點綴即可。

Tip：

陳之穎分享，在蒸肉丸之前，可在完成撒粉後，用噴水瓶在丸子上灑水，這樣蒸起來會比較好吃。另外，丸子加入紅蘿蔔及核桃，除了營養，也能增加脆脆的口感。

相關文章：雞肉營養｜雞肉各部位熱量營養比併 雞皮雞翼唔係最肥最高卡👇👇👇

+ 9

哈佛推6種食物護心血管

台灣營養師宋明樺指出，近年心血管疾病患者比例愈來愈高，哈佛大學公共衛生學院日前提出6種對心血管有益的食物，分別是富含Omega-3脂肪酸的魚類、橄欖油、全穀高纖維食物、植物性固醇、堅果類、朱古力與綠茶。

相關文章：魚食譜｜烏頭蒜苗紅茶湯泡飯保護心血管！謹記1步紅茶湯頭不變澀👇👇👇

+ 6

宋明樺說明，含Omega-3的魚類，像是這道料理中用到的鯖魚，或是三文魚、海鱺魚都很好；橄欖油的部分，也可以使用台灣之光「苦茶油」，或是煙點很高的牛油果油，煎煮炒炸都適用；全穀高纖維食物像是根莖類或是高纖的蔬菜，富含水溶性纖維的食物不僅有助增加飽足感，還能降低食物中油脂、膽固醇、醣類的吸收；植物性固醇主要指豆類，由於膽固醇70％是自體合成，植物性固醇可以幫助反向調節，減少膽固醇合成，但要避免攝取油豆腐、炸豆皮這類油炸食物；堅果類指原味堅果，避免調味；朱古力與綠茶指的是含有多酚類的食材，像是可可多酚、兒茶素等。以上食物融入飲食中，可以幫助我們保護心血管。

延伸閲讀：

地瓜葉只排第5！這些「非深綠色蔬菜」不僅超高纖 還可補鈣、強化免疫、護膚、助消炎

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」