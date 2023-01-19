新年素食譜｜12生肖食咩加強運氣？兔龍馬雞鼠犯太歲吃對顏色增運

兔年即將到來，到了2月4日立春便正式是兔年，12生肖運勢重新洗牌。兔年犯太歲的生肖包括兔（本命年犯太歲）、龍（害太歲）、馬（破太歲）、雞（沖太歲）、鼠（刑太歲）。玄學專家指，如果揀對或多吃有利於自己的食物顏色有助改善運勢。



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食物五色對應五行

中醫、命理皆有五行屬性之說，我們日常吃的食物也有陰陽及五行屬性。如果先天命理火旺，那麼後天要少吃火旺的食物；若先天命理火弱，就需要補火，調解體內的五行平衡。而水果和蔬菜基本上不只有一種五行，往往是金水混合或木火混合。

以下據食物的顏色和類型來辨別它們的五行屬性：

白色食物，五行為金。五行屬金的蔬果：白蘿蔔、白菜、西蘭花、椰菜、金菇、蓮藕、淮山、桃、梨、柚子等。

綠色食物，五行為木。五行屬木的蔬果：白菜仔、菠菜、翠玉瓜、芹菜、油麥菜、竹筍、蓮藕、芫荽、韭菜、苦瓜、綠豆、青提子、奇異果等。

藍色、黑色食物，五行為水。五行屬水的蔬果：木耳、冬瓜、莧菜、馬蹄、冬菇、紫菜、黑芝麻。

紅色、紫色食物，五行為火。五行屬火的蔬果：茄子、紅蘿蔔、紅豆、辣椒、蒜、薑、胡椒、紅棗、榴蓮、荔枝、士多啤梨、龍眼、橙、木瓜、車厘子、柿子等。

黃色食物，五行為土。五行屬土的蔬果：茼蒿、薯仔、番薯、南瓜、芋頭、栗子、香蕉、菠蘿、無花果、石榴、芒果等。

按圖了解12生肖在兔年宜多吃這些食物增旺運氣︰

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12生肖兔年宜多吃什麼？

據玄學專家龍震天指，大家常聽見金、木、水、火、土，互生互尅的五行之說。12生肖及顏色，包括食物的顏色也有各自的五行屬性，如果選擇有利自己的顏色則有助「通氣」，當氣通、氣順、運程就更順，有助增旺運勢。

【虎、兔】

虎、兔五行屬木，兔年，木强，五行中木生火，紅、紫、橙均屬火，揀紅、紫、橙色食物來泄强木。選屬火的食物，如︰紅棗糕、陳皮紅豆沙…

紅棗糕

紅棗可養顏補血，入饌鹹甜皆宜。柔韌清甜，紅潤晶瑩的紅棗糕，作為賀年糕點，感覺歡樂喜慶。

紅棗糕（李賢華攝）

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影片示範︰【紅棗糕食譜】棗香椰香完美融和 清香煙韌不黏牙新年必吃

陳皮紅豆沙

團年飯、開年飯後來一碗經典的中式湯水-陳皮紅豆沙，陳皮味陳香馥郁，紅豆綿蜜香甜。按喜好可加百合、蓮子，百年好合，連生貴子也是美好的新年祝願句子。

陳皮紅豆沙（馮嘉雯攝）

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影片示範︰【紅豆沙食譜】中式糖水經典陳皮紅豆沙 鼎爺教你「起沙」秘訣！

【龍、羊、狗、牛、蛇、馬】

蛇、馬五行屬火，兔年屬木，由於木能生火，形成今年火旺；而五行當中火能生土，啡、黃為土，宜吃啡、黃色食物泄强火。至於，龍、羊、狗、牛五行屬土，兔年屬木，木剋土，所以土被剋，身較弱，也可吃屬土的食物去加强運勢。例如跟牛、羊有關的食物，因牛及羊皆屬土。其他黃色食物如粟米、南瓜、番薯、黃椒等可加强運勢。

南瓜蒸素排骨

南瓜宜切細件一些，一來縮短蒸的時間配合已熟了的素排骨，二來遷就整體賣相，當然一口一件更有食趣。其次，製作素排骨不算困難，將醃好的素豬肉包住牛蒡條，將兩端位置騰空些許，塑成骨頭模樣便成。包好一件接一件素排骨之後，開一小鍋油燒滾至160°C，只要放入筷子見小氣泡不斷冒出，感到筷子有點震動，放入素排骨炸2分鐘，不用撩撥，由它們炸上半分鐘。

南瓜蒸素排骨（尹嘉蔚攝）

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影片示範︰素食譜｜南瓜蒸素排骨簡單家常菜 牛蒡做骨甘香滋味降血糖防便秘

番薯煎餅

番薯煎餅驟眼看似是金磚，金黃的顏色非常喜慶。番薯本身有很高的膳食纖維，烘煎時減少用油分量，比賀年糕更健康。做法簡單，用番薯蓉拌勻糯米粉及糖，糯米粉的分量愈多，質感便愈黏。糖的分量可以按個人口味調整，番薯建議大家用橙黃的紅薯，味道更甜。

番薯煎餅（李賢華攝）

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影片示範︰【番薯食譜】番薯煎餅外型似金磚香甜軟糯 簡單健康新年小食

芋頭魚

芋頭是最主要材料，調味多是五香粉、鹽、糖及油。第二樣較主要的是澄麵糰，加了澄麵糰的芋頭魚，吃來QQ韌韌，亦是黏合芋蓉的媒介，使芋蓉更緊實不易散開。記得澄麵糰要用熱水來燙，澄麵︰熱水的比例約為1︰0.85。熱水令澄麵的澱粉質糊化，使麵糰亮澤晶瑩，並增加澄麵糰的Q彈韌度。

芋頭魚（尹嘉蔚攝）

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影片示範︰【素食食譜】酸甜芋頭魚五柳仙斑不難做 酥香吸睛新年菜最好意頭

【猴、雞】

猴、雞五行屬金，兔年屬木，因木剋金，形成金弱的情況；今年要增旺金來加强運勢。宜多吃屬金的食物，例如是白色食物，賽螃蟹、蓮藕片、桂花糖山藥、千張旺菜卷等。

賽螃蟹

賽螃蟹是著名的北京菜，但材料中沒有一絲蟹肉，主要以蛋白模仿蟹肉，「賽」是「媲美」的意思，此菜比得上蟹肉的鮮甜及細嫩。相傳慈禧太后吃罷後非常喜愛。輾轉流傳民間，賽螃蟹衍生了五花八門的做法，有些人喜用蛋黃及紅蘿蔔與蛋黃一起炒，更有蟹黃的鹹香與神髓。伴鎮江醋享用，雖與真螃蟹風馬牛不相及卻勝蟹味，口感嫩滑。

賽螃蟹（李賢華攝）

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影片示範︰【賽螃蟹食譜】雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

氣炸蓮藕片

炸蓮藕片用氣炸鍋，做法十分簡單。蓮藕洗淨後切薄片，切得愈薄愈容易炸脆。未用的蓮藕片先放在加了白醋的水中浸泡，防止變黑。要用乾淨的毛巾印乾水分，這樣才容易炸得香脆。之後，加適量的油、七味粉及淮鹽拌勻藕片，放入已預熱的氣炸鍋，大約用155°C氣炸10分鐘。取出氣炸好的蓮藕片，待涼透後享用更香脆。

氣炸蓮藕片（蕭文學攝）

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影片示範︰【氣炸鍋食譜】氣炸蓮藕片香辣薄脆 30分鐘簡易健康零食懶人至啱

桂花糖山藥

桂花糖，方便的可使用現成的桂花蜜製作，也可以自製簡單的桂花糖，乾桂花，加麥芽糖、砂糖、少少鹽，用大火蒸，拌勻後便成桂花糖漿，澆在山藥上一起享用。準備連煮不用30分鐘，放涼或放入雪櫃後冷凍享用更美味。

桂花糖山藥（尹嘉蔚攝）

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影片示範︰【桂花糖山藥食譜】簡單冷盤香甜軟熟 20分鐘速成新手必成功！

千張旺菜卷

將兩片旺菜放在千張，放入炒過的餡料捲好，包餡時要盡量裹緊食材，成品的口感更紮實，賣相更佳，將旺菜卷放在碟上，放入蒸鍋，用大火蒸5分鐘，開蓋，淋上醬汁，最後才淋芡汁能添色增味之餘，也避免旺菜卷在清蒸時出水太多。

千張旺菜卷（詹郭敏攝）

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影片示範︰【素食譜】千張旺菜卷低醣低卡簡易住家菜 清爽不鬆散4大貼士

【豬、鼠】

豬、鼠五行屬水屬水，兔年屬木，而水可生木，水的能量今年較弱；但金能生水，所以今年可以吃屬金、水的食物加强運勢。白色的食物屬金，而黑、藍色的食物為水，例如是馬蹄、木耳、冬菇等。

金銀蛋莧菜

莧菜中以綠莧較滑，宜炒拌，加入鹹蛋、皮蛋提味，湯甜菜嫩營養高。莧菜，要選短身、細葉的，口感才夠嫩滑。與菠菜相比，莧菜的鐵質高2倍、鈣質多3倍，能促進造血，有助增強骨骼與牙齒健康。

金銀蛋莧菜（李啟康攝）

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影片示範︰【蔬菜食譜】金銀蛋莧菜 鹹蛋提鮮消暑清甜

燜素鮑魚

要冬菇變鮮鮑，全靠一支牙籤及幾下十字刀成全。建議大家用乾冬菇，因為冬菇的香味更濃郁，先沖淨乾冬菇， 用清水浸泡一晚，待完全發起脹身，剪走菇蒂，鎅十字刀，反起冬菇穿牙籤定型，形狀如鮑魚，素食者可用素蠔油來燜。

燜素鮑魚（蕭文學攝）

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影片示範︰【素食譜】燜素鮑魚全靠一支牙籤冬菇變鮮鮑 味鮮肉嫩宴客必備

馬蹄糕

蒸馬蹄糕的糖水要夠熱，用於撞入馬蹄粉漿，狀態黏稠才出好的馬蹄糕。生馬蹄本身堅硬，用刀切掉頭尾或削皮得要費點力氣。提議將洗好的馬蹄，先在熱水中灼3分鐘，目的令馬蹄略轉軟身，然後浸入凍水，透過熱脹冷縮的原理使馬蹄皮更易削掉。剝好的馬蹄最好放在清水中浸泡，不然容易氧化變黑。相關文章︰辦年貨｜蘿蔔糕馬蹄糕賀年糕簡單食譜 教揀靚蘿蔔芋頭馬蹄紅棗

馬蹄糕（資料圖片）

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玄學資訊由龍震天師傅提供︰2023兔年十二生肖運程｜吃對顏色增運勢 鼠龍犯太歲能量弱宜吃…

參考資料︰靈匣