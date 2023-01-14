素食譜｜自製油封堅果素肉燥醬配豆腐蔬菜卷　壓豆腐前勿忘這1步

社員May Lu在Facebook廚藝公社貼文：減糖高纖！蔬食年菜～豆腐蔬菜卷



近年來很流行的全素飲食，叫VEGAN飲食，不謀而合的我也跟風了一下！大魚大肉的年菜，也來配個健康的蔬菜卷，我用川燙過的蔬菜來包炒過的豆腐以及素肉燥，還蠻對味的！豆腐飯配上鹹香養生的堅果素肉燥醬 ，以及蔬菜的清甜，真是美味無敵好吃比肉還香呢！

我是用朋友送來芥蘭菜的葉子，還有白椰菜花葉，以及看起來新鮮的椰菜葉，全部是有機無毒，覺得應該好好利用它！所以把葉子川燙後，包上豆腐飯，再加上一些的堅果醬～就是健康好吃的味道～

「豆腐蔬菜卷」食譜（按圖👇👇👇）

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食材：

《油封堅果素肉燥醬》

- 橄欖油 1杯.

- 綜合堅果（含鹽） 2杯

- 南瓜籽（已烘熟） 1/2杯

- 葱 4枝

- 薑 1塊（切片）

- 蒜 7粒（拍破）

- 辣椒 1條

- 花椒粒 1大匙

- 赤藻醣 1小匙

- 鹽 1小匙



《菜包豆腐飯》

- 板豆腐 2塊

- 蛋 2顆

- 鹽巴 1小匙

- 白胡椒粉 少許

- 芥蘭菜葉

- 椰菜葉

- 小梳打 1小匙

- 鹽 1大匙

- 韓國芝麻油 1大匙



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做法：《油封堅果素肉燥醬》

1. 先炸出蔥蒜油。橄欖油熱油鍋後下葱、薑、蒜、辣椒炸至金黄色，爆香出味後再放花椒粒引出香氣，取出炸出的油備用。

2. 先在攪拌機內放入半杯的綜合堅果，打成初粗顆粒狀，然後取出備用。

3. 把一杯半的綜合堅果倒入調理機內，同時放入一杯的炒過的油，以及少量的鹽跟赤藻糖，打成果醬狀。

4. 取出堅果醬，拌入粗顆粒堅果、南瓜籽攪拌均勻即可。

5. 裝入消毒過的瓶子，放入雪櫃冷藏。

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《菜包豆腐飯》

1. 豆腐放濾網上壓乾水分後壓碎。

2. 芥蘭菜葉、椰菜葉加小梳打、鹽燙軟放涼後，去除葉子上的硬梗。

3. 將豆腐入鍋乾炒至水分炒乾。蛋加鹽打勻後，淋在豆腐上拌炒成米飯狀即可起鍋。

4. 將菜葉鋪平，均勻抹上一層堅果素肉燥醬，再鋪上1大匙豆腐飯，如同包春卷捲起。

5. 菜葉上刷上一層薄薄的韓國芝麻油，在上面放一些辣椒片、枸杞粒裝飾，又香又養生。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】