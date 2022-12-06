素食譜｜泰式素打拋豬炒肉碎下飯殺手　1妙招提升嫩滑感炒極不韌

泰式素打拋豬，15分鐘簡單食譜，易煮又健康的素食家常菜，四季皆宜。



加硬豆腐拌勻素豬肉超鮮嫩

「打拋」其實是一種泰國香草，音譯為打拋，有點像羅勒葉。在香港很多地方也買到羅勒葉，故此以它取代。「打拋豬」實際上是炒豬肉碎，烹調各師各法，有人愛用少許油炒瘦豬肉，有人愛用肥豬肉直接將豬油逼出令菜餚更香。至於，素菜譜用素豬肉碎來炒，不過素豬肉受高溫太久會開始變乾、變韌，於是我加了硬豆腐，搗碎後拌勻素豬肉，除了增加嫩滑的口感仿真肉之外，也能夠提升咬嚼層次更營養豐富。硬豆腐還能保留吸收醬汁，保留一點水分，使菜式更鮮嫩多汁，用於佐飯伴麵皆一流。

泰式素打拋豬

我會建議用硬豆腐，因為硬豆腐比較受火，即使炒過了也不會像嫩豆腐般化成一灘水，想吃到少少豆腐卻苦無發現。硬豆腐既嫩滑亦較挺身，相比嫩豆腐更易處理，即使是下廚新手也可駕馭。

羅勒殿後保持翠綠

這道「素打拋豬」中還有豆乾粒、紅椒粒、辣椒粒、薑蓉及蒜蓉，不止是惹味醒胃，還提高了食趣，有軟嫩的素肉碎、硬豆腐，也有彈牙的豆乾，又有爽甜的紅椒，顏色更是多姿多彩，在此羅勒葉應記一功，它不只是此菜的靈魂，也為菜式賣相錦上添花，提議大家在快上碟前，才加入羅勒一起炒，直至軟身有香氣散出，也能保持翠綠。

泰式素打拋豬

泰式素打拋豬食譜

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菜式示範︰尹嘉蔚

攝影、攝錄︰趙錦添、麥超億

剪接：林子敬

美術︰鄒嘉寶

健康小貼士︰

素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素猪肉的熱量低68%。



羅勒屬性辛溫，可促進血液循環、活血益氣、散瘀止痛等，每100克的羅勒其實富含維他命A、K及C，另有礦物質包括鎂、鐵、鉀和鈣。



泰式素打拋豬

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2-4人分量 1級難度 15分鐘

材料︰素豬肉200克、硬豆腐150克、豆乾2件、紅椒1/2個、辣椒3條、薑蓉2茶匙、蒜蓉1茶匙、羅勒45克

調味料︰素蠔油1.5湯匙、素魚露1/2湯匙、豉油2/3湯匙、糖1茶匙、檸檬汁1湯匙

做法︰

1.紅椒、辣椒、豆乾切粒。

2.將調味料拌勻。

3.硬豆腐加入素豬肉內拌勻。

4.加熱油鑊，放入薑蓉、蒜蓉、豆乾、辣椒、紅椒，用中細火炒。

5.加素豬肉，轉中大火快炒。

6.倒入調味料炒勻，加羅勒炒至軟身完成。

不失敗秘訣︰

將硬豆腐加入素豬肉，增加嫩滑度仿真肉口感。

快上碟前才加入羅勒炒至軟身保持翠綠。