補鐵飲食｜臉蒼白或減肥不當？補鐵5類食物飲茶阻吸收幾時飲最好?

《吸血新世紀》電影中的吸血鬼男主角愛德華臉色蒼白如鬼，讓人看了不免害怕。但如果減肥用錯方法，或是老人家咀嚼困難，肉量攝取不足，都會導致缺鐵臉色蒼白，有醫生表示，若要補鐵，用原型食物補比吃補充劑更好吸收，動物性來源比植物性好。



台灣牙醫師劉馥萱在Facebook粉絲專頁「愛跟長輩聊天的 劉馥萱牙醫師 台中南區中山醫牙科 假牙補牙口腔照護」分享，有時看病發現病人臉色蒼白 ，原以為是害怕看診導致，經問診後發現，許多女生為了要有好身材，減肥瘦身肉量攝取不足缺鐵，或是老人家因咀嚼困難，無法吃太多，劉馥萱和傅裕翔醫師表示，若要有好氣色、好精神、專注力，就需要補鐵，體內才能有重要的造血營養素。

補鐵「５大類」食物（按圖了解👇👇👇）

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對此，劉馥萱和傅裕翔分享「五大類優秀的鐵質」來源：

- 全榖雜糧類：糙米、燕麥、薏米，也可以選擇加了鐵質的早餐穀物。

- 肉類和海產：紅肉（牛羊豬）、豬血、鴨血、豬潤、生蠔、蝦子、牡蠣。

- 蔬菜類：紫菜、紅莧菜、菠菜、髮菜、紅鳳菜、山芹菜、海苔、木耳

植物性食物中的鐵需要維他命C才能幫助吸收，可以搭配水果像是橙、奇異果、番石榴等一起吃。

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- 蛋類和豆類：雞蛋、黃豆、紅豆、腐竹、豆腐 。

- 水果類：熱情果、香蕉、紅火龍果、黑棗、紅棗、布冧、提子乾、杏桃乾。水果的含鐵量較少，不過水果中的維他命C，可以幫助鐵質吸收，但要注意糖分攝取。

- 油脂堅果類：花生、開心果、核桃、黑芝麻、腰果、杏仁，一天吃一個手掌握住的量即可。

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另外，劉馥萱也分享了鐵質攝取小技巧：

- 茶和咖啡會干擾鐵質吸收，餐前餐後一小時先不要喝

- 維他命C能幫助鐵質吸收

- 動物性來源比植物性來源更好



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