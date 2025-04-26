去濕湯食譜｜南豆薏仁茯神湯健脾利濕4類人不宜 多做1步減胃脹
撰文：尹嘉蔚
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天氣又濕又熱，還是要飲去濕湯。南豆薏仁茯神湯有助健脾去濕、緩和身體的重墜感。
攝影︰尹嘉蔚
南豆薏仁茯神湯食譜｜南豆、扁豆如何分？
南豆與扁豆十分相似，乍看以為兩者一樣；不過，南豆比較圓，扁豆比較扁，細看下可辨認，南豆配赤小豆煮湯。赤小豆有助去濕、去水腫，煲湯前，將赤小豆用白鑊烘一烘，較易令身體消化，減少腸胃脹氣。白扁豆營養丨皇帝豆健脾化濕防流感7好處 3類人最啱！1招輕鬆去莢
南豆薏仁茯神湯食譜｜蓮子、茯神助安眠
去濕湯水其實不只適合在春季時飲，人的身體會隨季節變化，春天會較易有關節不適，感覺重墜，風濕的體徵在天氣出現變化時會更明顯。潘醫師建議在冬春交接期間，若果感到床鋪「濕濕地」，在睡覺前用風筒吹乾床鋪才睡，第二日醒來可減少「周身痛」。此外，都市人常有失眠、睡得差、半夜扎醒等現象，飲一些蓮子、茯神湯水有助安神。
南豆薏仁茯神湯食譜
材料︰
南豆1両
薏仁1両
赤小豆1両
茯神1両
陳皮4塊
棗2粒
水2公升
做法︰
1.將材料全部洗淨。
2.南豆、薏仁、赤小豆浸8小時。
3.大火煲水，水滾後加入全部材料。
4.改用細火煲1小時，加適量鹽調味完成。
不失敗秘訣︰
大部分湯料在藥材行可買齊。
南豆、薏仁、赤小豆浸泡後易煮腍。
按圖了解食材的療效︰
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南豆薏仁茯神湯有多種材料，各自的功效簡略如下︰
南豆︰利尿健脾
薏仁︰利水滲濕
赤小豆︰利水除濕
茯神︰寧心安神
陳皮︰理氣化痰
蜜棗︰安神生津
註冊中醫師潘仲恆對「南豆薏仁茯神湯」的食用建議︰
南豆薏仁茯神湯可健脾去濕。
每周可飲2湯碗（2次）。生薏米性寒，不適合長期大量食用。
蠶豆症患者、痛風人士、孕婦及行經女士忌服；過敏體質的人慎服。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
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南豆、扁豆一樣？
不一樣。南豆圓、扁豆扁，色相同。南豆去濕力更強。
赤小豆、紅豆哪樣更去水腫？
赤小豆