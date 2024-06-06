去水腫食物｜桑葚黑豆8食物利尿防虛胖　中醫推介1款健脾去濕湯水

夏季即將來臨，想減肥的該是時候起步。「肥胖」問題，也許不少人聽聞有實胖及虛胖兩種，虛胖即是有「水腫」的情況發生，水腫也會讓人看起來比實際上胖。台灣腎臟科醫生陳彥成在個人社交平台上分享8種幫助消水腫的食物。



8種食物有助去水腫 預防虛胖

利尿、消水腫的食物，有助改善虛胖、水腫問題，包括冬瓜、紫菜等，這些食材在夏天時候亦是常用食材。

按圖了解8種食物有助去水腫︰

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去水腫食物1：冬瓜

夏季炎熱，如果小便不通並有輕微刺痛感時，用冬瓜煮湯，能利尿消暑。

去水腫食物2：芹菜

含豐富的鉀，高鉀食物有助排走滯留體內的水分。

去水腫食物3：紫菜

富含膽鹼成分，有助利尿、消水腫。

去水腫食物4：紅豆

富含鐵質，促進血液循環，並有利尿、促進發汗、改善水腫的作用。

去水腫食物5：薏仁

助利尿消腫，屬性微寒。

去水腫食物6：木瓜

能助消化及利尿消腫。

去水腫食物7：黑豆

有促進代謝、活血養顏、消腫的作用。

去水腫食物8：桑葚

有助行氣活血及消水腫。

水腫由「濕」所致 去濕健脾要同步

水腫問題可能由「濕」所致，水腫令體液流動不暢順，又加重濕狀，濕重容易使人特別疲倦，去濕湯水在春夏期間可助利水除濕，去水腫及清熱消暑。註冊中醫師潘仲恆曾表示荷葉去腫利濕的功效其實也不錯，它亦能清熱消暑；綠豆也有助消暑利尿。此外，去濕亦要健脾，必須同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重，適合加健脾、補脾的蓮藕及蓮子煲湯。（相關文章︰【夏天湯水食譜】蓮藕綠豆薏仁湯 利水除濕清熱消暑去水腫

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

參考資料︰陳彥成醫師 Yen-Cheng Chen FB

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