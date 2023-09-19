去濕湯水｜土茯苓綠豆薏苡仁湯去濕解毒5類人不宜 土茯苓乾或鮮好

中醫師徐澤昌博士今次不唱歌、不教健身，反回養生之道，開設YouTube頻道《徐博士健康頻道》第一集就教大家去濕，不但請了他的母親大人徐媽媽登場教煲土茯苓綠豆薏苡仁湯，還有囡囡徐欣希（Reina）亮相，三代同場分享去濕貼士，身體濕重會有哪些症狀？哪些人不宜飲去濕湯？



體虛不宜飲去濕湯 孕婦忌服

徐媽媽說去濕湯是香港人最常煲的湯水，中醫徐澤昌博士謂，因為香港屬華南地區的沿海城市，濕氣特別多，不過，亦不代表每個人身體都會積聚過多濕氣，有些人因體內津液不足或體質虛寒、津虧陰虛者都不宜飲去濕湯。孕婦更是忌大量服用，恐致子宮收縮，不利胎兒。

不宜飲去濕湯5類人士：

1. 小便量多

2. 虛弱、正氣不足

3. 皮膚乾燥

4. 口乾舌燥

5. 孕婦

土茯苓綠豆薏苡仁湯孕婦不宜大量飲用，恐子宮收縮，影響胎兒。（john-looy＠unsplash）

濕熱是什麼？

濕、熱經常連帶出現，所謂濕熱，即指身體水液代謝出現不正常情況，而有熱症或熱邪出現。例如小便黃、心煩氣躁、多眼屎等。而大部分症狀都與飲食習慣有關，煙酒過多、常吃辛辣、煎炸、凍飲等。此外，情緒也是關鍵之一，壓力大可引致鬱而發熱。

濕熱6大症狀：

1. 心情煩躁

2. 小便黃

3. 喉苦口黏

4. 暗瘡

5. 濕疹

6. 多分泌物，如眼屎黃

濕熱4大成因：

1. 煙酒過多

2. 常吃辛辣、煎炸食物

3. 飲凍品

4. 壓力大，鬱而發熱

土茯苓綠豆薏苡仁湯 去濕解毒

想把體內濕氣去除，徐醫師今次推介去濕水是土茯苓綠豆薏苡仁湯。

土茯苓綠豆薏苡仁湯食譜（《徐博士健康頻道》YT截圖）

主要材料及其功效：

綠豆清熱解毒、~生薏米（薏苡仁）清熱利濕。（《徐博士健康頻道》YT截圖）

新鮮土茯苓解毒利濕，對濕疹有幫助，有乾品、鮮品2種，功效差別不大。（《徐博士健康頻道》YT截圖）

~綠豆：清熱解毒

~生薏米（薏苡仁）：清熱利濕

以上兩種食材，孕婦要小心，因大量服用有機會會引致子宮收縮，對胎兒不利

~新鮮土茯苓：解毒利濕，對濕疹有幫助，有乾品、鮮品2種，功效差別不大

徐媽媽教落，綠豆、薏米、土茯苓都不用浸泡，只需略為清洗便可。而豬脊骨宜冷水下鍋汆水，待水慢慢加熱時，雜質便會浮出來，微滾便可取出。再把所有湯料放入滾水內，再煮滾後轉小火煲2小時便可。

土茯苓綠豆薏苡仁湯

材料：綠豆50克、鮮土茯苓60克、薏苡仁30克、豬脊骨3條、水適量、鹽少許



做法：

1. 綠豆、薏米不用浸泡，清洗便可。

2. 土茯苓亦毋須特別處理，用水略洗

3. 豬脊骨冷水下鍋，汆水去雜質。

4. 煲滾一鍋水放入全部材料，水再滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

不失敗貼士

~土茯苓分乾品和鮮品，功效相若。買一大件，店方可代切片。

~薏米分生熟薏米，這湯使用生薏米，性涼，加上綠豆偏寒，孕婦不宜飲用，恐損胎兒。

資料來源：徐博士健康頻道 #第一集 《 #袪濕 #湯水 》