去濕湯水食譜｜雞蛋花白朮茯苓湯去濕健脾　解四肢倦怠肺熱咳嗽

潮濕天氣令人四肢倦怠，而脾主四肢，脾被濕困則手腳乏力，中醫推介飲雞蛋花白朮茯苓湯，有助去濕健脾，春困感到疲倦人士不妨一試。

攝影：黃偉麟



雞蛋花白朮茯苓湯有助袪濕健脾，解四肢倦怠。（攝影：黃偉麟）

雞蛋花清暑去濕 治肺熱咳嗽

現在還是二十四節氣的清明節氣，天氣乍暖還寒，空氣濕度亦爆燈。 潮濕天氣除了令地下牆身見到水氣，人體亦會感受到濕熱邪氣的召喚而感覺疲倦，身重乏力。 今次中醫師介紹一種雞蛋花的湯水，可去濕健脾，解四肢倦怠。

雞蛋花為為夾竹桃科植物，雞蛋花的花朵或莖皮，全球約有五千種，由於外觀美麗，常被人們作觀賞用途。 雞蛋花主要功效為清暑去濕，性味甘、微寒，歸大腸、胃經，可用作預防中暑、泄瀉痢疾、肺熱咳嗽及濕熱黃疸等。

雞蛋花新鮮或乾品好？

新鮮雞蛋花（網上圖片）

夾竹桃科植物帶毒性

雞蛋花的花瓣為五枚大形旋轉排列，顏色像煮熟的雞蛋一樣，外觀非常美麗。 但值得注意是，夾竹桃科的植物一般都是帶有毒性的，尤其是在乳汁和種子上的毒性最烈，建議大家不要自行採摘。 可以轉用雞蛋花乾品，藥房或乾貨舖有售，功效無異。

雞蛋花乾品（攝影：黃偉麟）

雞蛋花白朮茯苓湯食譜

食用建議：2類人不宜

一星期飲用1次，這個湯味道清香，性質平和，適合大部分人士飲用，如寒濕泄瀉及肺寒咳嗽者，不宜服用。

按圖看「雞蛋花白朮健脾湯」材料及其功效：

+ 3

雞蛋花：性涼、味微苦，有利清熱、去濕健脾

白朮：性溫、味甘，有利健脾益氣、燥濕利水

茯苓：性平、味甘，有利水滲濕、健脾和胃、寧心安神

生熟薏米：性微寒、味甘，有利水滲濕、去濕除痹、清熱排膿

蜜棗：性平、味甘，有補中益氣、潤肺健脾

生薑：性溫、味辛，有溫中逐寒、回陽通脈

豬肉：性平、味甘鹹，有補中益氣、滋陰潤燥

所有藥材再作沖洗，再浸泡30分鐘。（攝影：黃偉麟）