味精冷知識｜味精有害健康？醫生平反拆解不適之謎1食材更不安全

媽媽常說，吃味精對身體健康不好，買外食還會特地要求不加味精。不過，味精其實沒有想像的那麼可怕。醫師指出，其實味精本身是由天然食材提煉而成，也就是說，即便你不吃另外加的味精，平時吃原型食物也會攝取到味精；至於加了味精的食物會感到口渴，醫師解釋，原因是裡頭含有鈉。



你曾經買外食備註不加味精嗎？台灣外科醫師江坤俊在《江P醫件事》說明，味精的全名為「麩胺酸鈉」，在1907年被發現，後續也廣泛應用在許多東西上；而味精本身是從天然食材被提煉而成。醫師說，大家之所以對味精如此反感，是來自於吃完東西容易感覺口渴。

味精真的有害健康嗎？（按圖👇👇👇）

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江坤俊解釋，原因是裡頭含有鈉，吃多就是容易口渴。換言之，味精跟食鹽一樣，但後者氯化鈉因為本身含有鹹味，可意識到不能加太多，但味精的反應是鮮味，為了讓湯好喝一點，就會不自覺加入較多味精，也因此吃進許多鈉。醫師說，過去曾有一種症狀稱為「中國餐館症候群」，來由是有外國人每每在中國餐館吃飽後，就會感覺不舒服，便認為是因為加入了味精的關係，因而導致味精被污名化。

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不過，江坤俊指出，很多人研究後發現，其實只是因為吃這個東西不習慣，與味精並無關聯；事實上，味精並沒有那麼大的壞處。至於味精究竟會不會致癌，各種研究及美國食品藥物管理局（FDA）歐盟都認定，味精僅是一般食品，並不會致癌。

江坤俊表示，很多人因為擔心味精不健康，在烹調時會選擇高湯塊，但高湯塊的成分大多是味精、鹽巴加上許多添加物，因此成分若不夠單純或沒有明顯標示，其實有可能會比味精更不安全。

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