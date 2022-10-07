減肥｜50歲女心悸胸悶脾氣差元兇戒鹽！鈉5功用維持血壓肌肉正常

許多人認為吃愈清淡的食物對身體愈好，但其實未必反而引起反效果，日前就有一名年約50歲婦人為了減重、怕水腫，任何飲食都不加鹽，不料後續時感疲憊，還會心悸、胸悶、脾氣差；檢查後才發現，她已有「低血鈉」狀況。



不吃鹽，小心低鈉危機！台灣營養師王證瑋在Facebook粉專「營養小當家_阿罐營養師」上分享，一名女子面色疲憊走入診間表示，隨朋友用斷食減重法減肥後，只見對方愈吃愈瘦，而女子本身卻感覺很累沒精神，還出現心悸、胸悶、腸胃不佳、口渴難耐等症狀，甚至脾氣也很差，她更是問到「我是不是快不行了？」

鈉5大功用（按圖👇👇👇）

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台灣王證瑋營養師看了她的飲食紀錄後發現，這位女性因擔心水腫，在日常飲食中都不加鹽，每天更是硬生生喝下超過體重100倍以上的水量，平均一天6～7千c.c。他表示，聽完患者症狀，他認為兇手就是「低血鈉」，便請患者到醫院進一步檢查，報告顯示果真是低血鈉導致發生這些症狀。

王證瑋營養師提到，其實飲水也要適量，一旦短時間大量補純水、使得體內鈉、鉀、鎂等電解質濃度降低，就會出現又沒補鹽時就很容易發生電解質失衡的「自發性脫水」與低血鈉一樣類似的症狀：疲勞、頭痛、嘔吐、食慾不振、口渴、呼吸困難等症狀。成人每日鈉適量攝取建議不超過2400毫克，如大量流汗、運動員，可以適狀況增加攝取。

4類抗發炎食物（按圖看清👇👇👇）

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台灣王證瑋營養師也表示，鈉離子雖然常被吹捧為營養反派，但鈉實際上在體內扮演多種重要作用，而他也幫大家整理鈉的「5大功用」，提供大家參考。

1. 維持體液平衡：身體的大部分鈉存在於血液和細胞周圍的液體中。鈉溶解在血液中，對維持血壓扮演關鍵作用，但攝取過量的鈉就會造成血壓升高。

2. 維持神經、肌肉正常功能：鈉離子在肌肉收縮和神經衝動傳導過程中扮演重要角色。

3. 控制葡萄糖吸收：鈉有助於促進細胞對葡萄糖的吸收，有研究發現，低鈉飲食與胰島素阻抗增加有關。此時會導致血糖和胰島素升高。這可能導致2型糖尿病和其他嚴重疾病。

4. 維持酸鹼平衡：藉由改變體內磷酸鹽的比例，鈉可以控制腎臟的反應以及排尿的頻率來調節身體酸鹼。

5. 改善大腦功能：大腦對體內鈉含量的變化非常敏感；鈉缺乏常表現為精神錯亂和嗜睡。均衡的鈉保持頭腦敏銳，也是大腦發育的重要礦物質。

8種高飽足感 、低熱量食物（按圖👇👇👇）

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最後，王證瑋營養師也建議大家可購買低鈉鹽，而其主成分是氯化鈉和氯化鉀，鈉與鉀離子都是人體必備電解質，添加於飲食、湯品、飲水中，可以維持人體體液平衡，多喝水固然重要，但同時也不要忘記補充鈉。

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