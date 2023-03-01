護血管食物｜8大食物助血管逆齡變年輕 菇、海帶、魚宜揀咩色？
撰文：尹嘉蔚
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血管健康尤為重要，心血管疾病經常成為引起死亡的主要原因，有8類食物可以幫助維護血管健康。
台大生物產業學系老師洪泰雄建議，每日吃茶、魚、海藻、納豆、醋、冬菇、蔬菜、蔥類這8樣具抗氧能力的食物，可助促進血液運行暢順、降低壊膽固醇水平，有望令血管恢復年青。
8大食物助血管逆齡
1.海藻
又稱海帶、昆布等，當中的碘助促進新陳代謝，黏液助降低膽固醇。相關︰紫菜營養｜防血管老化消除疲勞吃5天血管年輕6年 每日需吃多少？
2.冬菇
冬菇含β-葡聚醣，有助降低膽固醇及血糖。
3.茶
綠茶及阿薩姆紅茶較好，兒茶素較豐富，抗氧能力佳。有研究指兒茶素可增加造骨細胞，避免骨質疏鬆。
按圖看8類食物助血管回春︰
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4.納豆
含納豆激酶有助溶解血栓。
5.醋
醋含檸檬酸，能讓紅血球的細胞膜變柔軟，減輕血管負擔。
6.魚
吃青背魚較好，例如：沙甸魚，竹筴魚，青花魚，秋刀魚等。魚背青色的魚含不飽和脂肪酸較多，如︰DHA、EPA，可加促血液流通。相關︰降血脂｜飲食7步降三酸甘油脂防中風 吃豆腐三文魚水果日限幾多?
7.蔥類
包括洋蔥、大蒜等含大蒜素的食物，因有助預防血栓。
8.蔬菜
吃五色蔬菜，攝取各樣維他命、礦物質、膳食纖維，有助延緩食物的消化時間，降低血中的壞膽固醇。
飲食7步降三酸甘油脂防中風
不止膽固醇，如果三酸甘油脂太高也會阻塞血管，還容易有高血壓及高血糖等問題。營養師吳耀芬（Kathy）在受訪時表示，人體內的三酸甘油脂過高，會形成血管硬化及阻塞，增加患上心血管疾病、腦中風的風險。從飲食及生活型態著手，有望降低三酸甘油脂值。
按圖參考飲食7招有助降低三酸甘油脂︰
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