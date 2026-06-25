護血管食物｜8食物助血管變年輕　降膽固醇防血栓1類魚促血液流通

護血管食物｜血管健康十分重要，心血管疾病經常成為導致死亡的主要原因，有8類食物可以幫助維護血管健康。



台大生物產業學系老師洪泰雄建議，每日吃茶、魚、海藻、納豆、醋、冬菇、蔬菜、蔥類這8樣具抗氧能力的食物，可助促進血液運行暢順、降低壊膽固醇水平，有望令血管恢復年青。

護血管食物｜8大食物助血管逆齡

+ 14

1.海藻 碘促進新陳代謝

又稱海帶、昆布等，當中的碘助促進新陳代謝，黏液助降低膽固醇。紫菜營養｜防血管老化消除疲勞吃5天血管年輕6年 每日需吃多少？

紫菜含維他命B6、B12及葉酸，血管裡有愈多維他命B，血管愈年輕。（VCG）

2.冬菇 降血糖膽固醇

冬菇含β-葡聚醣，有助降低膽固醇及血糖。

冬菇功效｜冬菇花菇大不同！降血壓助抗癌6好處 浸錯1步營養流失

3.茶 兒茶素增造骨細胞

綠茶及阿薩姆紅茶較好，兒茶素較豐富，抗氧能力佳。有研究指兒茶素可增加造骨細胞，避免骨質疏鬆。

飲茶禁忌｜中醫教按體質宜飲綠茶或紅茶 4禁忌喝錯傷脾胃日限1壼

4.納豆 助溶解血栓

含納豆激酶有助溶解血栓。

納豆營養｜木村拓哉公開自家納豆玄米飯食譜 1個動作蓬鬆軟綿

5.醋 減血管負擔

醋含檸檬酸，能讓紅血球的細胞膜變柔軟，減輕血管負擔。

降血脂｜飲食7步降三酸甘油脂防中風 吃豆腐三文魚水果日限幾多?

6.青背魚 促血液流通

吃青背魚較好，例如：沙甸魚，竹筴魚，青花魚，秋刀魚等。魚背青色的魚含不飽和脂肪酸較多，如︰DHA、EPA，可加促血液流通。

魚背青色的魚含不飽和脂肪酸較多助加促血液流通。（Unsplash）

7.蔥類 預防血栓

包括洋蔥、大蒜等含大蒜素的食物，因有助預防血栓。

蔥油餅食譜｜李司棋示範蔥油餅簡易做法 靠1神物網民勁讚學到嘢!

8.五色蔬菜 降壞膽固醇

吃五色蔬菜，攝取各樣維他命、礦物質、膳食纖維，有助延緩食物的消化時間，降低血中的壞膽固醇。

降三酸甘油脂防中風 飲食7原則

不止膽固醇，如果三酸甘油脂太高也會阻塞血管，還容易有高血壓及高血糖等問題。營養師吳耀芬（Kathy）在受訪時表示，人體內的三酸甘油脂過高，會形成血管硬化及阻塞，增加患上心血管疾病、腦中風的風險。從飲食及生活型態著手，有望降低三酸甘油脂值。

按圖參考飲食7招有助降低三酸甘油脂︰

+ 25

參考資料︰台大生物產業學系老師洪泰雄FB / Healthline / WebMD