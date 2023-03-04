龍蝦冷知識｜漁民捕獲藍色龍蝦！專家揭真相非基因變煮熟可吃嗎？

英國BBC在2023年2月7日曾刊載一則消息，以「Blue lobster」為新聞標題，一名北愛爾蘭漁民在收取漁穫時，發現捕到一隻鮮艷耀眼的藍色龍蝦，表示龍蝦常見是紅色或紅褐色的外殻，眼前的龍蝦實在「太藍了」，感到相當驚奇！



海洋生物學者對此回應，要遇到藍色龍蝦的機率是200萬分之1。此外，前2年也曾有美國緬因州的釣客、英國其他漁民發現的相關報導。但是藍色龍蝦真的是因為基因變異嗎？

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形成藍色外殻的2種原因 並非基因變異

國立台灣海洋大學海洋生物研究所助理教授楊倩惠受訪表示，甲殻類動物如藍色龍蝦出現藍色外殻有2個原因，一種是白化症因素，另一種則是個體為了配合生長的棲地環境，特化出不同體色，紅色或藍色體色的龍蝦則可能都是同樣的基因，「而『基因變異』是指基因中的ATCG（核酸序列）就有差別、或不同種，應該不是這個狀況。」

漁民捕獲應為「螯蝦科」而非龍蝦

根據BBC報導漁民捕獲地點，是位在北愛爾蘭貝爾法斯特河海交界的湖泊處（Belfast Lough），所捕獲的藍色龍蝦有一對前螯，楊倩惠認為，應為淡水中的螯蝦科，而非分類學上的龍蝦屬。

楊倩惠進一步解釋，「螯蝦科」（Astacidea）也稱為淡水龍蝦，而台灣餐廳常見的進口食材如波士頓龍蝦則為海水水域的「海螯蝦科」（Neprhopidae）的其中一類，也稱為美洲巨螯蝦。根據台灣漁類資料庫內容，螯蝦有3個總科、總計約有650種，螯蝦生活環境有淡水、海水及半陸生性，皆為底棲類生物。

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如何分辨龍蝦、海螯蝦及淡水螯蝦？

為了避免受到譯文而誤會，楊倩惠與《食力》分享，從商品標示及體型大小也能分辨出龍蝦、海水或淡水的螯蝦。

「淡水螯蝦體長較小，最大為10幾公分，而海螯蝦則較大，有1至2倍以上約20至30公分。若在市場看到，也能從Lobster前置詞來判別，例如『Crawdad lobster』為海螯蝦科，淡水螯蝦則為『Crayfish』。而與螯蝦在分類學上不同的龍蝦（Palinuridae），則為『Spiny lobster』，沒有任何前螯。」楊倩惠也回應，針對龍蝦、海螯蝦、淡水螯蝦有哪些差異性，除了價格差別，營養價值其實都差不多。

藍色蝦殻並非太獵奇 煮後都是橘紅色！

除了在美洲，螯蝦也經常是東亞及東南亞國家的熱門海鮮種類，外型大多為紅色，但也不乏鮮艷的藍色外殻。

除了先天缺少蝦青素的白化症螯蝦或甲殻類動物，不管是紅色、藍色或其他顏色，煮熟之後都會變成現橘紅色，由於受熱後，改變甲殻蛋白質結構而釋放出蝦青素，因此呈現橘紅色。若在海外旅行吃到生前為藍色外殻的螯蝦海鮮，楊倩惠也說，只要烹調正確，並不會有食安疑慮。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：機率200萬分之1的藍色龍蝦真的是基因變異嗎？一次搞懂螯蝦、龍蝦之差！】

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