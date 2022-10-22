蝦紅素｜來自海藻非萃取自蝦！減皮膚老化3功效吃蝦子三文魚都得

現代人經常使用電子產品，若用眼過度，容易造成眼部乾澀及黃斑部病變等症狀，除了可透過減少使用電子產品時間預防外，不少人選擇補充護眼營養品如葉黃素及蝦紅素等；其中，蝦紅素護眼好處多多，包括消除眼睛疲勞及保護眼睛健康，同時也可改善用眼過度及皮膚老化等問題。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟蝦紅素是什麼？與葉黃素有何差別？又有什麼功效及好處？平常又能從哪些食物中攝取？就讓《Hello醫師》帶你一起認識蝦紅素的3大功效吧！

什麼是蝦紅素？蝦紅素3大功效（按圖👇👇👇）

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蝦紅素 唯一通過血液視網膜屏障抗氧化營養素

蝦紅素（Astaxanthin）又稱為蝦青素，是一種脂溶性類胡蘿蔔素，無法在體內自行合成，必須從食物中攝取，也是唯一能進入細胞內，並通過血腦障壁（Blood-brain barrier）和血液視網膜屏障（ Blood-retinal barrier）的抗氧化營養素。

蝦紅素最早是由庫恩（Kuhn）與索任生（Sørensen）兩人於1938年在龍蝦中發現的，而後便被應用在不少健康食品及藥品中。

蝦紅素非萃取自蝦子 可攝取自三文魚

其實，蝦紅素並非「蝦如其名」，萃取自蝦子，而是廣泛存在於雨生紅球藻等海洋藻類中，並透過食物鏈累積在蝦、蟹、三文魚體內，使這些生物體色呈現紅色；倘若你平時想從天然食物中獲取蝦紅素，不妨可以適量攝取像是三文魚、鱒魚、魚卵、蝦子或小龍蝦等海鮮。

4類抗發炎食物（按圖看清👇👇👇）

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蝦紅素與葉黃素有什麼差別？有什麼功效？

葉黃素及蝦紅素皆對眼睛具有保護作用，但兩者在功能上有何差異呢？葉黃素主要存在於人體視網膜及水晶體裡，不僅能透過吸收自由基，達到抗氧化的作用，還可吸收對視力有害的藍光及紫外線，預防黃斑部病變。

相較於葉黃素，蝦紅素則負責輔助葉黃素保護黃斑部，緩解眼睛痠痛、乾澀及疲勞。此外，蝦紅素還具有以下3大常見功效：

1. 可減緩皮膚老化

不管是自然老化，還是長期受到太陽紫外線（UV）等外來光線照射，皆可能因高氧化壓力，造成DNA受損、出現發炎反應、使抗氧化酵素減少以及基質金屬蛋白酶生成，進而導致真皮層內含的膠原蛋白及彈性蛋白降解，最終則會使皮膚老化。

然而，若能補充足夠的蝦紅素，即可抑制發炎及過氧化的生化反應，進而改善皮膚健康。除此之外，蝦紅素也可藉由抑制黑色素過度沉澱，減少DNA傷害，進而減緩皮膚老化的速度，增加膠原蛋白及生長因子的數量，並修復因紫外線照射而受損的皮膚，對皮膚可說是好處多多。

2. 改善眼睛疲勞及乾眼症

除了能減緩皮膚老化外，蝦紅素還能對抗因藍光、紫外線及眼壓高所造成的視網膜傷害，並提升眼球脈絡膜血流速度，改善眼睛疲勞、乾澀等症狀。一項來自中國北京眼科與視覺科學重點實驗室的研究也顯示，每日服用蝦紅素2次，持續約30天，能改善中老年患者輕、中度的乾眼症問題。

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3. 預防阿茲海默症與柏金遜症

隨著年齡的增長，容易導致老年人的認知能力下降，引發神經退化性疾病。根據美國國家生物技術資訊中心（NCBI）公布研究顯示，蝦紅素因具有抗氧化和抗發炎的特性，能透過清除人體的自由基及抑制脂質過氧化，有效預防阿茲海默症（Alzheimer’s disease）及柏金遜症（Parkinson’s disease）等神經退化性疾病。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：蝦紅素竟不是出自蝦子！護眼、改善皮膚老化！3大蝦紅素功效大解析】

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