火龍果營養｜紅肉抗衰老白肉助排便2類人不宜　哪種助腦部發育？

火龍果營養價值高、熱量低，是不少人的減肥聖品清單之一。



對此，台灣新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹表示，紅、白兩色的火龍果有不同的功效，而其中一種特別可以解決便秘的問題，不過，火龍果雖然好處多多，還是有2種人不適合吃火龍果，應該多加注意。

火龍果紅肉、白肉營養價值（點圖放大👇👇👇）

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紅肉美顏消水腫 排便白肉更好

張瑜芹於Facebook發文表示，火龍果除了有豐富的膳食纖維和碳水化合物以外，還有胡蘿蔔素、維他命B、維他命C等，就連火龍果的籽也富含有多種礦物質。

張瑜芹表示，紅色火龍果含有豐富的膳食纖維，能幫助排便，還能養顏美容、消水腫，每100公克的果肉，熱量僅有50大卡，不僅吃起來沒有負擔、更有滿滿的飽足感，而紅火龍果含有比青花素強1.5至2倍「甜菜紅素」，延緩衰老的效果很好。

白色火龍果則因為擁有比紅肉火龍果更多的「葉酸」，可以幫助胎兒腦部神經系統發育，建議孕婦朋友們可以適量攝取，此外，白肉火龍果的膳食纖維也比紅肉更多，每100g白肉火龍果含1.7g膳食纖維（紅肉只有1.3g），因此，想藉由吃火龍果來幫助排便，吃白肉的效果會更好！

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糖尿、慢性腎炎者不宜

張瑜芹提醒，火龍果雖然富有極高的營養價值，仍有2類人不適合食用。首先是患有糖尿病之患者，吃下火龍果可能導致血糖上升；再來是慢性腎炎、洗腎患者也需注意高鉀含量，如果食用過多，小心造成身體額外負擔。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：火龍果要吃紅肉還是白肉？醫師一張圖告訴你營養價值差在哪，想解宿便選這款就對了】

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