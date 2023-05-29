番茄營養｜護膚降血壓助防癌8好處　與1種瓜同吃損維C吸收4大禁忌

先前多地蛋荒不解，想做番茄炒蛋卻沒有蛋怎麼辦？台灣生機飲食專家王明勇指出，民眾可改用新鮮豆皮（鮮腐竹）代替雞蛋，做成美味的「番茄燜豆皮」家常料理，而且還有補充鈣質，預防癌症、高血壓等好處。



番茄抗癌、護心8大好處

王明勇指出，番茄含豐富維他命A、維他命C、維他命D、礦物質，不管是入菜或是當成水果食用都很適合，具有消除疲勞、增進食欲等功效；紅番茄中的植化素、番茄紅素還能預防心臟病、心肌梗塞、動脈硬化、高血壓等心血管疾病，並能促進皮膚的健康，有助降低多種癌症的機率。

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吃番茄4大禁忌

王明勇補充，吃番茄也是有禁忌的！番茄不宜和青瓜同食，青瓜中含有一種維他命C分解酶，會破壞番茄中的維他命C。此外，空腹時不宜生食番茄，並且也要避免食用未成熟的番茄，以及加熱太久後食用。他補充，曾有研究發現，生吃番茄雖然能攝取較多的維他命C，但加熱後的茄紅素及其他抗氧化物質含量會明顯增加，營養加倍。

另外，新鮮豆皮則屬豆製品，含有優良蛋白質、脂質、碳水化合物，以及鈣質、鎂、鐵等礦物質，同時也含有維他命E，是相當營養的食材。不僅如此，豆皮還含有近年備受醫界矚目的皂素、大豆異黃酮等營養。

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美味家常料理「番茄燜豆皮」

材料：紅番茄2顆、青蔥2根、生豆皮（鮮腐竹）1大片、黃粟米粒2大匙、紅冰糖1小匙、海鹽1小匙、水3大匙、橄欖油1匙。

做法：

1. 將紅番茄洗淨去蒂後，一顆切大塊、一顆切碎、青蔥洗淨後切成蔥白及綠蔥花。

2. 橄欖油倒入鍋中，將蔥白放入鍋中，慢慢爆香後，再放入番茄塊、豆皮、黃粟米粒、水、海鹽、紅冰糖，均勻拌炒並熬煮3至5分鐘，最後加入蔥花即可。

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