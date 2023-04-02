芫荽營養｜芫荽抗衰老降膽固醇4好處！1原因有人說清香有人覺難聞

日常中，許多食物都可以見到芫荽的身影，但是也不少人討厭它的氣味，對此，台灣高敏敏營養師表示，其實芫荽是含有很多好處的蔬菜！



台灣高敏敏營養師在Facebook發文表示，其實芫荽味道來源主要是「醛類物質-癸烯醛」，而這個味道跟肥皂裡的化合物類似或椿象噴出來的臭氣也有類似物質，不過這物質化學結構不穩定、容易受到高溫影響，所以氣味會隨溫度改變，每個人對芫荽的味道感受不同，另外，也有研究發現可能是嗅覺基因使然，導致喜歡的人會覺得有一種檸檬清香，不喜歡的人則會覺得有臭肥皂味腐爛味。

芫荽營養好處（按圖看清👇👇👇）

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台灣高敏敏營養師說道，雖然芫荽有許多人不喜歡，但其實芫荽含有很多營養好處，它含有膳食纖維、豐富的維他命A、維他命C及鈣質，以每100g的營養價值來說就包含以下含量：

熱量 20kcal、膳食纖維 3.2g、維他命A 12085I.U.、維他命C 71.9mg、鈣質 61mg



另外，台灣高敏敏營養師也整理了芫荽的「4大好處」給大家參考：

1. 抗氧化成分：中和體內自由基、延緩老化

2. 對心血管有益：降低壞膽固醇

3. 豐富維他命A：守護黏膜、眼睛、皮膚健康

4. 幫助排便消化：促進體內環保、加速囤積物排出



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最後，台灣高敏敏營養師提醒，芫荽唯獨鉀離子偏高，不太建議腎臟病患多吃甚至打汁喝，適量就好！

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