芫荽營養｜護腦降血壓5好處全株可食用　這樣吃味道清香不易排斥

冬天是芫荽（又稱香菜）盛產的季節，不論是蘿蔔湯或蚵仔麵線，都可以看到一抹綠色的身影；如果你以為芫荽只是點綴小吃或湯品的「綠葉」，甚至討厭芫荽，那就可惜了！台灣營養師林雨薇表示，芫荽不只是食物，還具有保健功能，甚至可以入藥，她並揭露芫荽對人體有降血脂、血糖和保護大腦、眼睛等5大益處。



林雨薇指出，不只在台灣，包括許多亞洲、中歐、印度、中東國家的飲食都常出現芫荽。芫荽全株從葉子、種籽到花都可食用，但各部位所含的營養素不太相同，例如印度常見的香料「芫荽籽」，其中60%～80%是芳樟醇成分，研究顯示它具有抗發炎、抗焦慮、鎮靜，及幫助新陳代謝的作用；而台灣菜餚常食用的芫荽葉，則含有多元的植化素，植物固醇、類胡蘿蔔素及癸醛。

芫荽5大益處（按圖看清👇👇👇）

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降血脂、膽固醇 還抗自由基

台灣營養師林雨薇列出芫荽對人體的5大益處包括：

1. 降低血脂

芫荽葉包含多種植物固醇營養素，如豆固醇、穀固醇等，具有降低三酸甘油酯及膽固醇的功用。植物固醇能減少小腸對膽固醇的吸收，促進膽固醇從糞便排出，減緩膽固醇濃度升高。豆固醇則可減少肝臟膽固醇合成，降低血液總膽固醇量。另外，芫荽中的多酚化合物可減少脂質過氧化，降低血脂肪與血液黏稠度。

2. 抗氧化、保護腦神經

研究發現，芫荽葉含如咖啡酸、阿魏酸、沒食子酸、綠原酸等肉桂酸類物質及類黃酮，能增加身體重要抗氧化酵素超氧化岐化酶SOD、過氧化氫酶和穀胱甘肽活性，幫助身體清除羥基自由基。

動物實驗中發現，新鮮芫荽汁能增加細胞的抗氧化酵素活性，同時減少腦內脂質氧化，對腦神經具保護作用，而自由基與罹患老年痴呆、癌症等疾病息息相關。

3. 降低血壓

芫荽葉中的槲皮素、芸香苷、芹菜素和木犀草素等黃酮物質，具有抑制體內血管張力素轉化酶（ACE）作用，調控一氧化氮的產生，它的特性類似降血壓藥，對心臟具有保護作用，促進動脈舒張。另外，芫荽有利尿作用，透過尿液的水分排出過程，同時流失電解質而調降血壓。

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磨成粉味道淡 可當調味料

4. 減少肝臟脂肪堆積

芫荽葉中的槲皮素會抑制肝臟脂肪酸合成酶的基因表達，來減少肝臟脂肪酸合成，降低脂肪堆積在肝臟。

5. 保護眼睛視力

芫荽本身含有類胡蘿蔔素，包括葉黃素和玉米黃素，有助於增加黃斑色素沉積於視網膜，芫荽經乾燥製成的粉末香料也含有更高的葉黃素及玉米黃素，每100克乾芫荽粉就有2.4毫克的葉黃素和玉米黃素。

林雨薇指出，如果是粉末的香料「芫荽粉」，由於乾燥加工過程會揮發部分醛類化合物，所以味道相對較淡雅清香，對於排斥吃芫荽的朋友，或許能嘗試將它當做調味料入菜，慢慢就會喜歡上芫荽了。

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不過，林雨薇也說，這些芫荽葉的保健效用大多是動物實驗，而不是以人類為實驗對象，仍不建議過量攝取。此外，慢性腎病患者食用芫荽前，建議先汆燙一下，去除鉀離子，再料理烹煮，以免影響病情控制。

香港、台灣一年四季都可以吃到芫荽，尤其秋冬初春的芫荽產量穩定，品質佳；林雨薇提醒，冬天補營養也別忘了來份蔬菜，物美價廉的芫荽富含營養成分，主婦們不妨把芫荽當成一道菜餚，或放入火鍋當湯底，增添香氣又提高營養價值。

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