煮食陷阱｜炒菜放糖更鮮？營養師教調味3原則1類人不宜炒菜放糖！
撰文：中天新聞網
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炒菜時加入味精、辛香料，可讓料理更有味道，不過台灣有名婦人竟喜歡「放糖」，即便有加鹽調味或蒜頭爆香，還是覺得「不放糖沒有味道」，因此每道菜都會放糖。
這堪比「螞蟻人」的料理方式，營養師聽了超傻眼，隨後分享料理調味3原則，讓大家可以吃得均衡更健康。
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台灣營養師呂孟凡在Facebook發文分享，常下廚的人都知道放糖可以提鮮，有些肉類料理不放糖確實會少一味，炒青菜當然也沒有不可以，只是重點在於「控制總量」、「不要每一道都加」、「量不要太多」，並視實際狀況而定；不過對於嚴格控糖者例外，炒菜完全不可以加糖。
呂孟凡也說，她料理時也會放糖，全家人食用的份量約放1小匙，不過，平時就不喝含糖飲料、鮮少吃甜點。也有人是天天1杯全糖飲料又嗜吃甜食，料理時為了1小匙糖斤斤計較，「那就有點莫名其妙」，而且偏偏這類型的人還不少。
下圖有炒通菜防黑的簡單方法👇👇👇
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至於糖可以吃多少量，每個人情況不一樣，若有需要可尋求醫師等專業人士協助。呂孟凡提醒，做菜能否放糖沒有一定的答案，原則是不要每道都放及過量食用。
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