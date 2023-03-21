健康飲食｜3大錯誤飲食習慣易致慢性病　煮飯這樣做減心臟病風險

俗話説的好：民以食為天！從營養的角度來説，飲食對健康的影響是重大且深遠的。因為，從胎兒期到老年期，每個階段的健康都需要飲食的支持。生命早期1000天沒注意，受到不良膳食的影響，在很大程度上在其青少年、成年後出現一些相關疾病。



近些年，因為飲食不當造成的死亡率和疾病負擔在逐年增高。目前在全球範圍內，「不健康飲食」已經成為造成疾病和死亡的第5大危險因素。而在中國，有10%-20%的疾病和死亡與其相關。

那麼不健康的飲食都包括哪些呢？其中這三點需要大家格外注意——鈉攝入過多，水果、粗糧攝入過少！

3大不健康飲食習慣（按圖👇👇👇）

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1. 鈉攝入超標

食鹽真的讓人又愛又恨，一方面中國是一個烹飪大國，食鹽是食物烹飪或加工食品的主要調味品；另一方面食鹽攝入過高與高血壓、胃癌、和腦卒中（又稱中風）高發有密切關係。

近日，北京大學臨牀研究所武陽豐教授與澳洲喬治全球健康研究院布魯斯·尼爾教授團隊的最新研究發現，中國人只要在做飯時，將廚房裏的普通食鹽換成低鈉鹽，就可以顯著降低罹患腦卒中、心臟病和全因死亡風險。

《中國居民膳食指南（2022）》推薦每日攝入鹽少於5克，世界衛生組織要求更嚴格，認為最佳標準在3克左右。高血壓患者應該嚴格控制在3克以內。

▼按圖參考消委會檢測加工肉（火腿、腸仔）營養價值的研究結果（鈉質由高至低排列）︰

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2. 雜糧攝入過少

我們經常聽到過五穀雜糧，雜糧通常是指除水稻、小麥、粟米、大豆和薯類五大作物以外的穀類和豆類。主要有：高粱、穀子、蕎麥（甜蕎、苦蕎）、燕麥（莜麥）、大麥、薏仁、以及菜豆（芸豆）、綠豆、小豆等。

雜糧富含天然營養成分，如膳食纖維、B雜維他命、維他命E、礦物質、不飽和脂肪酸、植物甾醇和酚類等植物化學物。

▼5種粟米熱量、營養比一比（按圖👇👇👇）

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通過雜糧與健康關係分析研究表明，增加雜糧攝入對預防2型糖尿病、心血管疾病、癌症和肥胖具有潛在的有益作用。《中國居民膳食指南（2022）》推薦每日全穀物和雜豆攝入量為50-150克。PS：薯類雖不是雜糧的一種，但也是平衡膳食必不可少的一部分，可以用薯類代替部分主食。

3. 水果攝入不足

水果攝入不足也是中國人飲食存在的一個常見問題，尤其是老年人和男士，水果攝入非常不足。中國營養與健康檢測顯示，城鄉居民平均每標準人日水果攝入量遠未達到《中國居民膳食指南（2022）》推薦的最低攝入量，且城鄉差距懸殊。

水果富含維他命C、礦物質、膳食纖維、植物化學物，比如有機酸和芳香類物質，不僅可以增進食慾、促進消化、保持腸道正常功能，還有助於降低慢性病的發生。

《中國居民膳食指南（2016）》推薦天天吃水果，保證每日攝入200-350克新鮮水果，全果最佳，果汁不能代替水果。

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健康的生活方式，需要我們不斷強化健康觀念。身體健康永遠是你擁有的最寶貴的財富，現在就付諸行動。俗話説：「栽樹最好的時間是十年前，其次是現在」。同樣，「預防保健最好的時間是十年前，其次是現在」。你同意嗎？同意的話就趕快改變這些錯誤的飲食習慣吧！

【本文獲「王旭峰營養師」授權轉載，微信公眾號：wangxufengyys】

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