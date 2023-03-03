胃痛飲食｜胃痛5大因素切忌脾氣躁　中醫教紓緩4招推介2款養胃茶

胃痛幾乎算是現代人的文明病，甚至有些患者的腸胃已經虛弱到無法離開胃藥。中醫師教你4方法可以有效緩解胃痛，1粥2茶飲養胃又止痛，配上按摩更有效果。



胃痛5因素

台灣中醫師李俊儀表示，胃痛是常見的症狀，又叫胃脘痛，主要疼痛的感覺在上腹左邊胃部（以肚臍四等分，在肚臍的左上半部），胃痛發生的同時，常常伴隨著其他症狀，像是胃部脹滿、噁心嘔吐、打嗝噁心、食慾不佳等。

相關文章：【肚瀉飲食】消化不良時要戒8款食物 多吃水煮薯仔減腸胃負擔？👇👇👇

+ 4

中醫認為，胃痛的發生有5大因素：

1. 飲食不節。

2. 風寒受累。

3. 情志失調。

4. 脾胃不和。

5. 勞累過度。



中醫教4緩痛妙方（按圖👇👇👇）

+ 12

李俊儀指出，在現代疾病分類中胃痛常見於急、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，想要有效紓緩胃痛，可以使用以下方法：

1. 熱敷減痛

可以用熱毛巾、熱水袋熱敷胃部，或是用生薑烤到稍微焦，貼到胃部的穴位，一次可以貼10分鐘，或是用暖暖包和吹風機讓腹部暖和，但切記不要睡覺時使用暖暖包，吹風機也請用最小的風量，避免低溫燙傷。

2. 按摩減痛

- 腹部按摩 : 用手按摩腹部，順時針從肚臍由內而外慢慢推、時而輕壓，一次5～10分鐘，按照三餐做按摩，就不會忘記。

- 腿部按摩 : 用雙手力量輕揉小腿，從小腿肚到兩側肌腹，然後圍著膝蓋繞圈指壓，最後握拳按壓雙側大腿，每個部位20～30次。

相關文章：胃痛飲食｜秋葵豆腐4類食材保養胃部 營養師提醒細嚼慢嚥避煎炸👇👇👇

+ 4

3. 保養減痛

養成定時定量的飲食習慣，不要暴飲暴食把腸胃撐壞。 天冷易胃痛的患者，記得腹部保暖，貼個暖暖包在腹部最簡單。情志失調、脾氣暴躁的患者也容易胃痛，因此要保持心情愉悅，少吃油、炸、辣等會刺激胃部的食物，也不宜吃零食或空腹喝濃茶或咖啡，想喝茶與咖啡可以等早餐後再來飲用。

4. 食療減痛

- 佛手菊花茶

材料 : 佛手柑5～7g、菊花5g、甘草些許。

製法 : 佛手柑、菊花洗淨後，放入500cc熱水泡3分鐘後飲用。

效果 : 芳香理氣，和胃止痛。



相關文章：胃痛｜壓力胃火旺胃潰瘍分3種 石斛茶解胃痛食飽按穴隔幾耐好?👇👇👇

+ 9

- 枇杷薄荷茶

材料 : 枇杷葉5g、薄荷葉3g、麥門冬3g。

製法 : 麥門冬煮10分鐘後，關火後加入枇杷葉和薄荷葉，放涼後就可飲用。

效果 : 清熱生津，清瀉胃火，適用於胃部火熱者。



- 良薑養胃粥

材料 : 高良薑5g、山藥20g、陳皮5g、半夏5g，白米2杯。

製法 : 一起放入電子鍋中煮最好，除了中藥外，也可以放入豬肉、雞肉、魚肉等肉類來增加風味。

效果 : 理氣燥濕、暖胃止痛，適用於胃部虛寒者。



延伸閲讀：

高麗菜是天然腸胃藥！中醫師：每天1碟「這種」高麗菜 消除疲勞又抗癌

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」