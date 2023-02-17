護膚飲食｜亂補膠原蛋白易致肥！配橙汁5營養素助吸收幾時食最好?

哪些食物能促進膠原蛋白合成？何時補充膠原蛋白效果最好？台灣營養師張家祥建議，吃足夠的蛋白質食物、全穀物、水果及蔬菜，均衡飲食才是支持天然膠原蛋白的產生最佳方式。



張家祥指出，膠原蛋白可以從食物中獲得，並在身體內自然產生，可以促進膠原蛋白合成的營養素如下：

哪些食物含有膠原蛋白？（按圖看清👇👇👇）

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1. 脯氨酸：存在於雞蛋、乳製品、肉類、雞皮、豬腳。

2. 甘氨酸：存在於豬皮、雞皮、魚類、肉類、豆類與乳製品。

3. 維他命C : 存在於柑橘類水果及甜椒。

4. 鋅 : 存在於生蠔、蝦、螃蟹、豆類、蛋黃、堅果類、乳製品、牛肉、羊肉、豬肉等。

5. 銅：存在於生蠔、芝麻、腰果、冬菇。



鳳爪含豐富膠原蛋白，但若大量攝取，也會一同攝取大量脂肪及熱量。（資料圖片）

豬腳、魚皮、牛筋、鳳爪 當心高脂肪、高熱量

張家祥表示，像是豬腳、魚皮、牛筋、鳳爪都含有豐富的膠原蛋白，但不建議為了吃膠原蛋白而大量的吃進這些食物，因為在攝取的同時，也會一同攝取大量的脂肪及熱量。

而天然食物中的膠原蛋白分子太大，真正能夠吸進去的量超級少，例如100克的鳳爪膠原蛋白只含1.5克，被身體吸收的會更少；當你大量吃進這些食物，反而沒有空間再攝取蔬菜、水果了，無法達到均衡飲食。

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膠原蛋白何時吃效果最好？

張家祥表示，早上睡醒或睡前空腹時，吃膠原蛋白效果最好，可搭配水或橙汁一起吃，維他命C能幫助膠原蛋白的合成吸收，記得膠原蛋白的補充，需要足量並且持續吃，才能看到效果；但不建議與正餐一起吃，以免膠原蛋白與其他食物競爭吸收，導致事倍功半。

另外，張家祥提醒，也要減少生活方式的危險因素，例如：煙酒、日光（曝曬）、熬夜等，都是避免膠原蛋白流失最好的方式。

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