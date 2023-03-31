減肥貼士｜醫生指每日3餐比2餐更易瘦！吃早餐加快燒脂2大原因

肌肉不長，脂肪愈來愈多，很難減肥成功為什麼？可能是每日用餐習慣出問題。想增肌減脂很多人知蛋白質的重要性；不過，吃了等於吸收到嗎？



人體每餐只吸收50克蛋白質

減肥的人想增肌減脂，再三努力辦不到，應檢視每日的用膳習慣。亂吃「三高」早餐並不妥當，於是有人倡議亂吃不如不吃。幫人減肥的醫生，專業見解是要吃富蛋白質的早餐，即使是喝一杯蛋白粉飲品也好，因為人體每餐只能吸收50克蛋白質，如果一日兩餐，晚間狂補蛋白質，身體根本無法完全吸收。

用三餐平均攝取蛋白質，才有助增加肌肉。（圖片︰Unsplash）

少餐多量 減肥效果差

台灣減重醫生蕭捷健在社交平台分享， 一位學員快由70公斤減到52公斤了。找到正確減肥的方式，不用捱餓，不用強逼節食，還是可以瘦下來。經常建議大眾一日吃三餐，維持營養均衡，並非泛泛而論。因為用膳不只為飽腹、供應能量，還要考慮營養素吃進肚後，身體可以吸收多少。蕭醫生指有些人為了減重，一日吃兩餐，以為卡路里少了就更易落磅，豈料愈減愈無效。

以下6款早餐宜少吃，避免第一餐便增加腸胃負擔▼▼

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早餐促進減肥成果2原因

早上不餓所以不吃，晚上自然會吃多，因為身體感覺能量不夠，長期下去更易造成血糖波動，吃了不覺飽，然後又想吃，形成惡性循環。蕭醫生強調每日三餐才是正道，早餐著重吃蛋白質才有助減肥，原因有兩項︰

1.人體每餐只吸收一定份量的蛋白質，大多不超過50克；脂肪和澱粉卻可大量被吸收。如果早上蛋白質不夠，晚上多吃也無法補，因為身體不吸收。用三餐平均攝取蛋白質，才有助增加肌肉。

2.早晨進食，食物產熱效應是夜晚的兩倍，產熱效應即是消化食物需要消耗的熱量。早上吃多一點，消耗比晚間更多。

蕭捷健最後建議，減磅期最好按照水、肉、菜、飯順序吃，因為蛋白質很重要。早上容易餓就多吃原型食物，如豆漿、雞蛋等；如果不餓，至少喝一杯蛋白粉飲品，適量每日吃3餐比2餐更易瘦。若是一日只吃一頓大餐，更無助減肥，更難控制血糖，脂肪更易累積。

參考資料︰台灣減重醫生蕭捷健FB