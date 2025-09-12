早餐減肥｜減肥戒早餐更快見效？營養師解謎 建議6類食物取代麵包

早餐麵包｜減肥早餐｜吃早餐易肥，還是不吃早餐會更易致肥？皇帝級的早餐卻可能是促成肥胖的因素之一，最常見的麵包早點，原來也是致肥的幫兇！那麼適合吃什麼來做早餐？美味又不致肥？



早餐中若多是高脂、高糖、高鈉的食物，可能導致早餐成了危險的膳食。（Unsplash）

早餐麵包｜精緻澱粉類波動血糖 易致胖感疲倦

早餐對很多人來說非常重要，關於早餐的選擇，近來有不少報道指出麵包（精緻澱粉類食物）不應拿來當早餐，有機會引起肥胖，影響身體代謝，並更易感到疲倦、反應遲鈍、專注力下降；當中的人造牛油所含的反式脂肪酸不利血管健康。而每朝是否該吃早餐也成了討論的話題，有說不吃早餐容易令體重上升、增加糖尿病的風險。有牛津生化教授曾指出早餐是危險的膳食，應該放棄早餐，因為早餐很容易成為糖尿病患者最危險的一餐。

每天一定要吃早餐嗎？按圖睇更多︰

早餐減肥｜早餐非必須 整日熱量要均分

吃不吃早餐是很個人的選擇，至於該吃甚麼？是否會直接及快速地影響身體也沒有標準答案。「沒有吃早餐的習慣，不需要強迫自己吃。」台灣營養師吳佳穎在個人社交平台專頁中分享，如果空腹不影響專注力與活動，也不一定要吃早餐，但要留意整日的熱量攝取，營養素是否均衡攝取，同時宜將1天所需熱量分3等份，盡量是3餐。

研究顯示，固定吃或不吃早餐的減重效果幾乎相同，不太需要因減肥而刻意戒早餐。選擇適合自己的飲食習慣更理想，最重要的是選擇的食物種類及控制全天的熱量攝取。正在減肥的女性，早餐熱量約360至480千卡、男性約480至600千卡。

按圖了解適宜當早餐的6類食物︰

營養師建議早餐熱量佔全日的15至30%，用全穀雜糧如番薯，加一份沙律菜及優質的蛋白質如雞蛋，取代精製澱粉食物。（Unsplash）

健康早餐｜6類食物成就豐富早餐 控血糖維持飽腹感

至於有早餐習慣的人，通常建議早餐熱量佔全日的15至30%，亦要避免高鈉、高脂食物，不用全戒碳水化合物，吃適量反而能為大腦及身體提供能量，幫助提升專注、思考能力及體力。早餐推介｜營養師推12種早餐食材 蛋要吃3隻！吃垃圾食物不如不吃

１全穀雜糧類（番薯、薯仔、粟米）取代精緻澱粉食物（排包、方包、菠蘿包、饅頭、白粥、腸粉）

２優質蛋白質（乳酪、牛奶、無糖豆漿、雞蛋、瘦肉、吞拿魚少醬）

３沙律菜

４水果類

５堅果類

６豆類（黑豆、枝豆）增加膳食纖維之餘，也放慢餐後血糖上升的速度，並獲得較多的飽足感。



不建議：吃火腿、煙肉、漢堡扒等高鈉、高脂的加工食品。如要吃精緻澱粉食物（甜麵包、蛋糕、白粥等），建議將分量減一半，有助控制餐後的血糖波動。



菠蘿包、排包、方包、白粥、腸粉、蛋糕等精緻澱粉，進食後容易波動血糖。

麵包、腸粉當早餐有何不妥？

精緻澱粉食物，例如排包、方包、菠蘿包、饅頭、白粥、腸粉、蛋糕等，容易波動血糖。有機會引起肥胖，影響身體代謝，並更易感到疲倦、反應遲鈍、專注力下降。精緻麵包、蛋糕中的人造牛油所含的反式脂肪酸不利血管健康。

參考資料︰吳佳穎營養師FB