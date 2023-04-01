更年期飲食｜尿頻心悸關節肌肉痛　1種營養減不適助防乳癌多吃豆?

女人體內最重要的女性荷爾蒙，會隨著年齡增長而降低分泌量，生理上就會開始出現許多不適症狀，最先出現的可能是經期不順、紊亂，接著會有熱潮紅、頻尿、心悸、關節肌肉痠痛、睡眠品質不佳、容易疲倦等狀況；心理上還可能產生焦慮、憂鬱等負面情緒，即便查不出明確疾病，卻又感覺身體不舒服，這就是所謂的更年期症候群。



更年期症候群的症狀相當複雜，也不一定每個女性都會經歷全部的症狀，每個人的輕重程度也不一樣，甚至有些人沒有任何症狀，安然度過漫長的更年期。不過，千萬別輕忽，否則可能影響往後的健康狀況，甚至對健康造成威脅；另外，更要注意的是少了女性荷爾蒙的保護，更要注意包括糖尿病、高血脂等心血管慢性病，以及骨質疏鬆症也會跟著來。

大豆異黃酮是什麼？（按圖了解👇👇👇）

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「大豆異黃酮」是天然雌激素的最佳補充來源，有助於停經後婦女補充體內的雌激素，進而降低更年期的熱潮紅、盜汗、心悸等不適狀況；研究確實發現，補充萃取大豆異黃酮54毫克，維持6周至12個月的時間，就能顯著降低熱潮紅的嚴重程度。此外，大豆異黃酮與其他類黃酮一樣，具有抗氧化、抑制癌細胞增殖、抗發炎、減少動脈硬化和抗菌等多種功效。

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大豆異黃酮是一種植物雌激素，因為其構造類似人體的雌激素，吃進體內之後，有助與雌激素細胞受體相互競爭，藉此方式達到抑制雌激素合成的作用，進而對預防乳癌的發生有幫助，這也破除了常吃豆類製品容易罹患乳癌的迷思。

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每天可以食用30至50克的大豆及製品，就能攝取到足夠的大豆異黃酮，豆類的品項相當多，建議選擇低加工度的豆類，例如大豆、毛豆、黑豆以及豆製品，例如豆腐、無糖豆漿等，盡量從天然食物中去攝取大豆異黃酮。需要提醒的是如果自己DIY豆漿，黃豆不要把黃豆渣濾掉，豆渣可以加點麵粉調味做成煎餅，營養成分才不會浪費了很可惜；而有些人吃大豆及其製品容易脹氣不舒服，不妨可以改吃毛豆來改善。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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