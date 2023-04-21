素食譜｜燒汁南瓜素牛柳粒20分鐘家常菜　4材料自製萬用日式燒汁

簡易的家常菜只需20分鐘煮完，燒汁南瓜素牛柳粒，非素食者可用真牛柳粒。由於步驟很簡單，不需獨門秘訣便能成功。可以用4種材料自製日式照燒汁，不用刻意另買一瓶。



燒汁南瓜素牛柳粒（麥超億攝）

「照燒」來由

日本的照燒汁「照り焼き」（Teriyaki）是將水、豉油、砂糖，加上味醂或味醂風味調味料所製作的醬汁，味道鹹中帶甜，抹在肉類、魚類料理上燒烤。又或者在加熱後的蔬菜或肉類表面會「上色」增加光澤感，因此被稱作「照燒」。

燒汁南瓜素牛柳粒（尹嘉蔚攝）

自製照燒汁

照燒汁的用途十分廣泛，煮照燒漢堡扒、照燒鰻魚、燒汁牛柳、燒汁雞扒、燒汁茄子、燒汁豆腐等，甜中帶鹹香的美味深受食客歡迎。萬一家中的照燒汁用畢，可以用水、豉油、味醂、糖自製燒汁，比例大概是水6湯匙︰豉油3湯匙︰味醂1湯匙︰砂糖1湯匙。

燒汁南瓜素牛柳粒（麥超億攝）

個人喜歡用照燒汁煮南瓜與素牛柳粒，豉油和砂糖將南瓜甜糯的風味鎖住，而素牛柳粒本身是大豆製的食品，質感卻與肉近似。吸收照燒汁後，整道菜的滋味鹹香有致。十分簡單的家常菜，送飯也是極佳，即使翌日裝入飯盒帶飯上班，風味經過一晚蘊釀後變得更濃郁入味。

燒汁南瓜素牛柳粒食譜

攝錄︰趙錦添、麥超億

攝影︰尹嘉蔚、趙錦添、麥超億

剪接︰麥超億

美術︰鄒嘉寶

示範︰尹嘉蔚

燒汁南瓜素牛柳粒（尹嘉蔚攝）

什麼是照燒汁？ 照燒汁是將水、豉油、砂糖，加上味醂或味醂風味調味料所製作的醬汁，味道鹹中帶甜。 照燒汁英文是什麼？ Teriyaki sauce

【燒汁南瓜素牛柳粒食譜】

2-4人分量 1級難度 30分鐘

材料︰素牛柳粒255克、栗子南瓜1個、松子仁適量

燒汁︰水6湯匙 、醬油3湯匙、味醂1湯匙、砂糖1湯匙

做法︰

1.南瓜去皮、切粒。

2.松子仁用白鑊烘香。

3.加熱油鑊炒南瓜，冚蓋用細火燜至8分熟。

4.打開蓋，加燒汁材料拌勻，開大火滾起。

5.放入素牛粒炒勻，冚蓋用細火燜2分鐘。

6.打開蓋開大火收汁，上碟，撒松子仁完成。

不失敗秘訣︰松子仁用白鑊先烘，味道更香。