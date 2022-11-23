素食譜｜素蟹黃粉絲煲簡單易學煲仔菜　高仿蟹黃2秘訣最緊要勾芡

簡易的家常菜素食譜，大約30分鐘起菜，本來平平無奇的粉絲煲，以紅蘿蔔蓉仿造蟹黃予以襯托，盛在精緻的小砂鍋內，霎時提升整道菜的美感，色香味俱佳。



年尾的秋冬季節間，紅蘿蔔當造，它本身沒有強烈的個性，味道平和，亦正因於此，紅蘿蔔的可塑性甚高，可配搭多種菜餚，成了最強的綠葉配角。能讓紅蘿蔔擔當正選，除了Carrot Cake（甘筍蛋糕）之外，要數到素蟹黃。

素蟹黃粉絲煲

高仿蟹黃蘿蔔磨蓉愈細愈好

當大家在蟹季大快朵頤，滔滔詳談蟹黃豐腴甘香之際，茹素者也能憑藉創意，將平凡的紅蘿蔔點石成金造就素蟹黃，其顏色、質感、形態在霎眼間能以假亂真。高仿蟹黃得要靠2個小秘訣︰首先，紅蘿蔔要磨成細蓉，愈細愈好。第二，加水煮腍紅蘿蔔蓉之後，要以粟粉水/生粉水勾芡，由此呈現的黏稠度正好模仿蟹黃那種黏黏𣲷𣲷的感覺。

既有素蟹黃做主角，其他以簡單的食材匯聚一堂燉煮蔬菜香菇粉絲煲，配些少素豬肉以增加咬嚼感。因粉絲要剪成細段，建議先浸軟採用。選取比鮮菇更香濃的乾冬菇，同樣是浸軟後切絲；娃娃菜、粟米筍也切成絲。到正式埋鑊，先做素蟹黃，油鑊在加熱後用中細火炒薑蓉、紅蘿蔔蓉，加清水煮腍，並以鹽、糖、芡水煮勻調味，盛起備用。

乾冬菇比鮮菇更香濃。

再補充少許油放入鑊中煮熱，利用中大火炒素豬肉碎、乾冬菇、粟米筍至軟身。後加娃娃菜，適量清水煮滾，放入鮮菇粉、胡椒粉、麻油拌勻。隨即擺入粉絲及一半紅蘿蔔蓉，保持用大火烹調，燉煮完畢後置入砂鍋，擺上剩下的紅蘿蔔蓉裝潢點綴。將菜式置入砂鍋乃畫龍點睛之法及能保暖，若少了它，整道菜便有所失色。

裝入砂鍋乃畫龍點睛之用及能保暖。

素蟹黃粉絲煲食譜

+ 1

菜式示範︰尹嘉蔚

攝影、攝錄︰趙錦添、麥超億

剪接：林子敬

美術︰鄒嘉寶

紅蘿蔔高仿蟹黃粉的秘訣，最緊要磨得夠細及勾芡。

健康小貼士︰

紅蘿蔔性平，味甘、微辛。健脾化滯，潤燥明目。



素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素猪肉的熱量低68%。



相關食譜：

素食譜｜沙嗲素牛粉絲煲30分鐘家常菜 煮粉絲必學1招爽彈不糊爛

沙嗲素牛粉絲煲食譜

【素食食譜】芋頭素雞煲超簡單做節菜 快熟更入味最重要一個步驟

芋頭素雞煲食譜

【素蟹黃粉絲煲食譜】燉煮/Stew

2-4人分量 1級難度 20分鐘

材料︰紅蘿蔔1/2條、素豬肉30克、粉絲1紮、娃娃菜1棵、乾冬菇3隻、粟米筍4條、薑蓉1茶匙

調味︰水700毫升、胡椒粉1/4茶匙、鹽1/2茶匙、糖1茶匙、鮮菇粉1.5茶匙、麻油2茶匙

芡水︰生粉2茶匙、水20克

做法︰

1.粉絲浸軟後剪段；乾冬菇浸軟切絲。

2.娃娃菜、粟米筍切絲；紅蘿蔔磨成蓉。

3.加熱油鑊，用中細火炒薑蓉、紅蘿蔔蓉，加200毫升水煮腍。

4.加鹽、糖、芡水煮勻，盛起紅蘿蔔蓉。

5.將少許油放入鑊煮熱，用中大火炒素豬肉、乾冬菇、粟米筍至軟身。

6.加娃娃菜、500毫升水煮滾，再放入鮮菇粉、胡椒粉、麻油調味。

7 擺入粉絲及一半紅蘿蔔蓉，用大火煮滾。

8.最後放入砂鍋，擺上剩下的紅蘿蔔蓉完成。

不失敗貼士︰

乾冬菇香味比鮮冬菇濃郁。粉絲要剪段，預先浸軟較好。紅蘿蔔蓉勾芡後更似蟹黃。