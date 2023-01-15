蘋果營養｜連皮食攝取多4倍蘋果多酚助抗癌！1切法保留更多營養素

「一天一蘋果，醫生遠離我」，蘋果營養豐富，自己吃顧健康，送禮也體面。



營養師提醒，蘋果皮其實比果肉含有更多蘋果多酚，帶皮吃更好，很多人擔心吃進天然果蠟，只要用軟刷搭配溫水就能輕鬆去除。而切蘋果的方式最好採帶皮橫切成圓片狀，能保留更多營養素。

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蘋果帶皮吃更好

台灣嫚嫚營養師表示，蘋果是好水果，蘋果皮含有比果肉更多的「蘋果多酚」，能抗氧化、抗過敏、抗癌，帶皮吃的話能多攝取4倍；而且還含有維他命E，果皮中的不溶性纖維也能幫助增加糞便體積，預防便秘。

蘋果的天然果蠟可用軟刷去除

而蘋果為了保護自己不被微生物入侵，表皮會分泌天然果蠟，主成分為熊果酸，也具有防水功能；另外為了延長保鮮，外層可能也會再加噴一層食用蠟。嫚嫚營養師建議，可使用軟刷搭配溫涼水，刷拭去除。

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磨泥吃緩解腹瀉 帶皮吃治便秘

至於蘋果肉則含有蘋果酸、葡萄糖，有助於消除疲勞；果肉也含有可溶性纖維「果膠」，可作為腸內好菌的能量來源，維持腸道健康，還能吸水形成凝膠狀，幫助緩解腹瀉。嫚嫚建議，腹瀉時可以去皮磨泥吃，便秘時要帶皮配水吃。

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蘋果變色是因為多酚氧化反應 橫切保留更多營養

嫚嫚也表示，蘋果會變色是因為蘋果多酚碰到空氣，會啟動氧化反應，轉變成褐色，所以並不是因為有鐵才變色。而要保留營養的蘋果切法，最好的方式就是洗淨後，帶皮橫切成圓片狀，才是最能保留營養的吃法。

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