減肥｜吃澱粉不變胖原來與肌肉有關！專家揭這樣運動難增肌易變肥

說到要減肥，很多人常會聯想到的是，那我開始節食，或是開始不吃白飯、不吃澱粉減肥。



台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，吃澱粉又不怕變胖的關鍵在於增加肌肉量，「肌肉多的人，對澱粉和糖的代謝更好」，讓吃下去的澱粉變成肝醣儲存，而不是變成脂肪，就不會變胖。

相關文章：減肥｜年紀漸大新陳代謝慢？12種「燃燒系」食物吃蛋增30%代謝率👇👇👇

+ 22

肝臟可儲500卡熱量 肌肉最高2千多卡

蕭捷健在Facebook專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，當人體吃下澱粉和糖時，它們會變成肝醣，儲存在肝臟和肌肉裡。肝臟大約可以儲存100-120克肝醣，約500卡，但相比之下，肌肉才是身體中最大的肝醣儲存庫。一般人的肌肉中大約可以儲存300-600克肝醣，最多可以儲存2千多卡熱量。

蕭捷健表示，擁有豐富的肝醣儲存量，偶爾吃多一點澱粉，它們也不會變成脂肪，都會進入肌肉。只要多做運動，很容易就消耗掉；因為代謝好，減脂也變得更快。相反地，肌肉量少的人，吃下去的糖和澱粉很容易就儲滿，變成內臟脂肪和皮下脂肪堆積。

相關文章：減肥｜減肥總是堅持不下去？壓力是關鍵！營養師教3好習慣助瘦身👇👇👇

+ 5

有氧運動改善心血管健康 但無助增肌

針對肌力訓練時的順序，蕭捷健表示，先做肌力訓練再做有氧運動。因為先做有氧運動，肌肉中的肝醣可能被消耗光，之後做肌力訓練時力量上不去，當然增肌效果就會受到影響。另外，只做有氧，也比較難養成肌肉，有氧主要是透過提高心肺功能，改善心血管健康，畢竟肌肉也不適合馬拉松選手。他個人習慣做完肌力訓練後跑個15分鐘，一起動起來。把在高碳日裡練起來，讓吃下去的碳水化合物和蛋白質都變成肌肉。

延伸閱讀：

減肥吃菜瘦不了？營養師揭真相：恐吃下許多「隱藏澱粉」！

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」