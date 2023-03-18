減肥｜睡不著覺好想吃宵夜？營養師推介4種輕鬆無負擔宵夜菜單

半夜睡不著覺好想吃宵夜？夜晚的街頭巷弄中，到處都有雞扒、鹹酥雞等油炸食品，其中串燒更是人氣宵夜餐點，近年來，還有午夜十二點才拉開序幕的深夜食堂，但是這些美食對於正在減肥的大家也太殘忍了吧？



對此，台灣營養師珊珊也提供了幾種簡單又好吃又沒負擔的宵夜給大家參考。

4種輕鬆無負擔宵夜菜單（按圖👇👇👇）

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台灣營養師珊珊在Facebook發文分享「4種輕鬆無負擔」的宵夜菜單給大家參考：

氣炸翠玉瓜

1. 預熱氣炸鍋180度1分鐘

2. 將翠玉瓜切片，厚度約0.5~0.7厘米放入氣炸鍋，薄刷橄欖油（或噴少許油）

3. 氣炸5分鐘後翻面再炸1分鐘

4. 取出後以玫瑰鹽或胡椒鹽調味即可



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低卡蔬菜湯

推薦食材：洋蔥、番茄、粟米筍、豆苗、木耳、鴻喜菇、椰菜、豆腐

做法：先將洋蔥切丁、番茄切小塊，放入鍋中燉煮；其餘蔬菜挑選2~3樣，依序放入鍋中，最後加入豆腐煮熟即可。

冬菇蒸蛋

1. 雞蛋：水＝1：2比例調製蛋液備用

2. 冬菇切片加入蛋液，加入適當鹽巴或醬油調味

3. 放入電鍋蒸熟即可



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高纖輕卡餐

市售許多號稱零負擔飲品，主打餐間食用增加飽足感，但其中的糖分、脂肪含量高的嚇人，推薦大家選擇蛋白質為主的沖泡飲品！

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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