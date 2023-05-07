減肥｜減醣飲食難執行？新手減醣4大指南多吃這些助身體燃燒脂肪

近年來減醣風氣盛行，但是你知道什麼是減醣飲食嗎？減醣飲食對一般人來說會很難執行嗎？如果想要輕鬆減少醣的攝取量，有哪些飲食小撇步可以執行？



減醣飲食是什麼？

碳水化合物（醣類）、蛋白質和脂質，是提供能量的三大營養素。在開始談減醣飲食之前，我們必須先了解，減醣飲食和均衡飲食的營養素攝取比例差異在哪？

6個減醣飲食秘訣（按圖👇👇👇）

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三大營養素佔總熱量比例範圍

- 均衡飲食：醣類50～60%、蛋白質10～20%、脂質20～30%。

- 減醣飲食：醣類20～40%、蛋白質30%、脂質30～50%。



簡單來說，減醣就是降低飲食中醣類攝取量，考量每個人目標不同，可以自行選擇，將醣類控制在20～40%左右，彈性相當大，但是在飲食中要適度增加蛋白質、脂質的比例，避免過度飢餓或營養素攝取不足的問題。

如何拿捏一天的醣攝取量？舉例來說，林小姐在減重期間每天吃1500大卡，醣類佔總熱量20～40%，等於飲食中的醣類佔總熱量300～600大卡，而每克醣類可提供4大卡。換算下來，早午晚三餐總醣量要控制在75～150克。

台灣人普遍喜歡吃炒麵、羹飯、蛋糕、餅乾、麵包、含糖飲料等精緻碳水化合物，通常有高熱量、高糖、高精緻澱粉的問題，消化過程中容易引起胰島素大量分泌，過多的能量很快就會轉換成脂肪囤積在腹部，最終導致肥胖。因此，減醣飲食的精髓在於，減少飲食中「添加糖」和「精緻澱粉」的攝取量。

減醣新手飲食4大指南（按圖👇👇👇）

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低醣飲食的目的在於「幫助身體燃燒脂肪」

人體使用醣類作為主要能量來源，含醣食物在消化過程中，會被分解成葡萄糖，進入到血液中（血糖），刺激胰島素釋放，幫助葡萄糖進入細胞中轉化成能量，而多餘的葡萄糖會儲存在肝臟或肌肉中，醣類攝取過多則會轉化為脂肪儲存。

執行低醣飲食為什麼能變瘦？限制醣類攝取會強迫身體的能量使用模式，從利用體內的葡萄糖和肝醣，轉換成使用脂肪燃燒的系統，達到瘦身的效果。此外，當醣類攝取減少，身體自然不需要製造大量的胰島素來調節血糖，能防止血糖上升，提高胰島素敏感度，可以降低飢餓嘴饞的情況。

優缺點分析

- 優點：

1. 執行容易可靈活運用

2. 食物選擇非常多元

3. 有利於體重控制

4. 可以保護心臟健康

5. 幫助血糖穩定，降低罹患第2型糖尿病風險



- 缺點：

1. 碳水化合物攝取量急遽減少，可能會產生情緒低落、注意力不集中、便秘、頭痛或疲倦等副作用。

2. 不適合高強度運動的人

3. 成長發育中的孩童、青少年以及營養需求量提高的孕婦不適用

4. 特殊疾病患者，需諮詢專業醫師或營養師判斷後才能執行



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減醣新手必看！飲食4大關鍵點

拋開複雜的計算公式，新手在初期不需要立即執行嚴格的減醣飲食，營養師建議採取「循序漸進」的方式，來降低醣類攝取量，你可以依照以下4大關鍵，就能輕鬆在日常生活中落實減醣飲食。

關鍵 1. 消除餐桌上的糖分

減醣的第一步，就是先戒掉「額外添加」的精緻糖！世界衛生組織（WHO）建議，每日添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，過量的精緻糖與肥胖、代謝症候群有關，甜食會刺激大腦的獎勵機制，釋放多巴胺等物質讓人感到愉悅，不知不覺中更想吃甜食，且不會減少其它食物的攝取，日子久了當然容易發胖。

盡量避免汽水、珍珠奶茶、蛋糕、餅乾、雪糕、麵包這類的食物，養成閱讀食品營養標示的習慣，從產品成分表中找出隱藏的糖，更能幫助你了解吃進什麼組成分的食物內容。

關鍵 2. 三餐多吃原型食物

現代飲食走向精緻化，通常代表食物缺乏膳食纖維、質地愈來愈軟、更好入口，這些好咀嚼、好吞嚥的食物容易讓我們「吃太快」，在短時間內攝取過多卡路里。

減重為什麼強調要吃原型食物？原型食物精緻度低，幾乎沒有過度加工，保留食物的原貌，能延長消化所需要的時間，通常比較不好吞嚥，需要反覆咀嚼，且營養素與膳食纖維含量較高。因此吃薯仔比吃薯片更有飽足感，吃水果比喝果汁要來的更好。

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關鍵 3. 適量蛋白質、油脂攝取

執行減醣飲食時，降低醣類的攝取量，勢必會伴隨著蛋白質和油脂比例攝取增加，才能提供身體足夠的能量來源。在蛋白質食物挑選上，盡量避開香腸、火腿、熱狗等加工肉類，多選擇魚、海鮮、瘦肉、雞蛋和乳製品等優質的動物性蛋白質，或是豆腐、豆漿、豆乾、毛豆等植物性蛋白質來源為佳。

比起低油不沾，選好油更能幫助啟動身體代謝，建議以芥花油、葵花籽油、橄欖油等不飽和脂肪酸含量豐富的油脂為主。

關鍵 4. 確保每餐都有蔬菜

蔬菜中有重要的膳食纖維、維他命、礦物質和其他微量營養素，至少要確保每一餐中都要出現蔬菜，可以延緩血糖上升的速度、增加飽足感、促進腸道蠕動、預防便祕等多種對健康有益的功效。

減肥一定要吃減醣飲食嗎？

不一定，減重方式百百種，減醣飲食只是一種方式，但非唯一的方法。不管使用哪一種飲食法，都應該仔細評估自己減重的目的及合適程度，最終的成效因人而異，會因為個人身體狀況、賀爾蒙變化和計劃遵從程度而有所差異，重要的是能不能長期且舒服地執行下去。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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