三色椒營養｜明目護膚紅椒維他命A是黃椒14.5倍！防便秘哪種最好?

青椒、紅椒、黃椒在植物學分類上屬於「番椒」（學名：Capsicum annuum），都是茄科辣椒屬辣椒種，和辣椒同為親戚，但是在近代出現變異而「不會辣」的品種，且顏色繽紛多元，所以又稱做彩色甜椒（三色椒）。



紅椒、黃椒小時候都當過青椒

彩椒在未成熟以前，無論紅色、黃色都經歷過綠色的青春時期，接著才「轉大人」變色。若在幼果時就採收食用則稱為青椒，等到果實成熟後，因茄紅素、類黃酮素增強而轉為紅色或橙黃色，變成甘甜的彩椒。

通常農民會等完整轉色後再採收，因為未成熟的青椒價格沒有彩椒來得好，且轉色的過程會花上2-3週時間，提前採收不易於保存。青椒雖不怎麼受孩子歡迎，但還是有一票支持它的粉絲，因而有彩色甜椒的改良品種出現，種植適合在綠色時吃的青椒，其形狀偏瘦長、皮薄，不同於紅黃椒的短筒鐘型、厚皮。

三色椒營養（按圖看清👇👇👇）

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短筒型等轉色再吃 長筒型趁早享用

若買的是短筒型的彩椒，果實並不會因成熟而軟化，變色後還是很爽脆；長筒型的彩椒（青椒）放久則會變啡色，質地變軟且腐爛，就不該吃了。

簡單來說，青椒、紅椒、黃椒是同一個「物種」，但從栽培改良的角度來說是不同「品種」，有的適合小時候採收當青椒吃，有的成熟轉紅、轉黃成彩椒再吃更美味。

為什麼青椒有怪味道？青椒好處與功效（按圖👇👇👇）

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三色椒的營養價值

1. 青椒

膳食纖維較黃椒、紅椒多，每 100克含有3克的纖維，助於促進腸胃蠕動，幫助排便。含有豐富的維他命C、鉀。

2. 黃椒

富含維他命A、C、E等抗氧化營養素，此外含有植化素「類黃酮」，能夠抵禦自由基攻擊，預防心血管疾病。

3. 紅椒

維他命A含量是三者之首，約是青椒的4倍、黃椒的14.5倍！對於皮膚、眼睛等黏膜維持很有幫助，建議和油一起拌炒，可提高養分吸收。

甜椒挑選原則（按圖👇👇👇）

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不論是哪種顏色的彩椒都各有營養價值，每種都吃最健康！三者的維他命C都相當豐富，如果用涼拌、快炒的方式料理，可以避免維他命C因高溫流失。

買菜時，應挑選色澤鮮明、表皮光滑無損、蒂頭未腐壞者，因為彩椒催熟需要維持適當溫度、水分，直接買要吃的顏色即可，別等到脫水發皺，趁新鮮食用最好。

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