減肥食譜｜15分鐘減脂雞肉生菜包簡單零失敗　免油唔嚡口全靠1招

減脂雞肉生菜包製作時間只需15分鐘，當中材料簡單且口感豐富，毋須額外加油。如果想味道更多樣化，可按喜好在最後添加低脂減監蠔油。生菜包攜帶方便，適合帶飯的健康或減肥人士。



減脂雞肉生菜包(拍攝︰趙錦添、林子敬)

拍攝︰趙錦添、林子敬

剪接︰麥超億

美術︰鄒嘉寶

選用雞扒非雞胸 免加油依然嫩滑

減脂雞肉生菜包(拍攝︰趙錦添、林子敬)

雞肉富含蛋白質，有助身體製造肌肉。而是次減脂菜式特意選用雞扒，而非脂肪最少的雞胸肉，全因雞扒比雞胸肉更具雞肉味，口感更佳不「嚡口」，還可增加天然油分，使菜式毋須額外加油都有適量脂肪，更好吃之餘還可平衡營養。

製作簡單15分鐘搞 材料健康適合減肥

減脂雞肉生菜包(拍攝︰趙錦添、林子敬)

減脂雞肉生菜包製作時間只須15分鐘且材料健康。雞肉富含優質蛋白，有助身體製造肌肉減少脂肪；洋蔥屬低熱量食材，並含有膳食纖維及水分可提供飽足感，減少其他食物的攝取；青瓜100克只有16卡路里，有負熱量食物的稱號，它當中含有的「磷脂酶」可分解身體內的脂肪，將脂肪酸送到肌肉細胞作能源使用，具減肥功效。

減脂雞肉生菜包食譜

【減脂雞肉生菜包食譜】

材料︰雞肉 100克、青瓜半條、洋蔥半個

調味料：鰹魚粉 4克、鹽少許、胡椒粉少許、減鹽低脂蠔油1匙

做法：

1 煮一鍋熱水，不用完全沸騰，蝦眼水狀態則可。

2 把生菜一片片剝開，並用沸水快速燙一下。

3 把洋蔥、青瓜、雞肉切碎、切蓉備用。

4 把雞肉蓉加入洋蔥、青瓜，再加入鹽、胡椒粉、鰹魚粉拌勻。

5 把攪拌均勻的雞肉餡，用生菜包好。

6 最後上碟，加上低脂減鹽蠔油就完成！

不失敗秘訣︰

~燙生菜的熱水不必完全沸騰，以保持菜葉翠綠。

～由於沒加油分，以有點油脂的雞扒代替雞胸，口感較嫩滑。

～捲生菜時，可用牙籤固定位置防散開。