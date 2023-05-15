減肥｜減重要戒澱粉質？多做1步白飯薯仔熱量降抗發炎兼防大腸癌

不少人減重時會不吃澱粉，但同時也有人不吃澱粉就沒有飽足感，醫師就指出，澱粉類食物其實只要經過「冷藏」，就可以增加抗性澱粉的比率，並且不容易被消化。



不但較一般澱粉不會造成嚴重血液波動，也容易產生飽足感，「對於想要減重者也是一大福音」。

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台灣家醫科醫師李思賢在Facebook粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文介紹，「抗性澱粉」（Resistant starch）對於小腸消化「有抗性」，可以較完整的形式通過消化道，到達大腸並且餵養大腸中的腸內菌。因為抗性澱粉大部分是「水溶性的長鏈碳水化合物」，因為結構的關係比較不容易被分解。不僅如此，抗性澱粉還有「抗發炎」、「改善腸內酸鹼度」甚至「降低大腸癌發生率」的好處。

台灣醫師李思賢舉例，「烹調方式」、「成熟度」都會影響食物內抗性澱粉的比例，如炒飯、番薯等食物，在剛煮完時都是容易被消化的澱粉，但經過冷藏隔夜之後，澱粉的結構改變，就會變成較不容易消化的抗性澱粉；另外，綠色香蕉本身也是抗性澱粉，之後經過成熟、變黃的過程，就會降解成一般澱粉。

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貼文總結指出，愈沒有經過高溫烹煮、磨碎的食材，比較容易維持澱粉抗性，如冷藏的番薯、冷藏隔夜的白飯、綠色香蕉、常見的豆類或是生薯仔，「一般在戒糖的新手很難一次戒掉大量澱粉，此時就可以用抗性澱粉來輔助」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：減重不吃澱粉？「經過這動作」就可降低熱量 醫師認證：抗發炎還可防大腸癌】

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