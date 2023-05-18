糖冷知識｜黑糖、紅糖比其他糖好？營養師解迷思勿吃超過這分量

不少民眾愛吃甜食，糖成為生活必備品，另外，糖也是不少家戶必備的調味品。



不過家裡的糖通常都不只一種，包括黑糖、砂糖、冰糖等，網路謠傳黑糖、紅糖比其他糖好，台灣營養師陳筠臻表示，雖然兩者礦物質含量相對其他糖品高，但無法滿足身體礦物質所需。

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依據精煉程度不同，糖也有不同種類，像是製糖過程中若不特別分蜜，直接將糖炒乾成粉末，便能得到保有糖蜜的黑糖或紅糖，由於精製程度最低，不僅帶有獨特風味，還保留了更多礦物質。如果是把糖蜜分離後會得到琥珀色的二砂，又稱作赤砂、黃糖，帶有甘蔗些微的甜香，應用在甜點居多；另外，砂精煉、脫色後會得到我們最常見、最純淨無色的白砂糖，市售的細砂（細砂糖）跟特砂（特級砂糖）就差在顆粒的大小，細砂顆粒小，能溶解地較均勻，而特砂顆粒較大，適合在台灣潮濕的天氣下存放；冰糖則是加工精製的最終型態，將白砂糖回溶再結晶，其純度最高，顆粒比細砂、特砂都來的大。

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黑糖、紅糖營養價值更高？

謠傳黑糖、紅糖的營養價值更高，陳筠臻提醒，雖然礦物質含量相對其他糖品高，但無法滿足身體礦物質所需，黑糖、紅糖終究還是糖，多食無益。且不管是哪種糖，它們每公克都提供近4大卡的熱量，不同種類上僅有些微熱量和礦物質的差異，沒有營養的好壞之分，每日添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，切勿攝取過量。

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