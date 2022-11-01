黑糖｜食黑糖對身體有益？營養較高惟屬於添加糖　不宜攝取過量

近年許多店家紛紛推出黑糖系列商品，而黑糖真的比較好嗎？



也有許多網路文章指稱黑糖屬於健康的糖，建議多攝取，甚至有些產品標榜添加「黑糖」來吸引民眾購買，黑糖真的比較營養嗎？

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台灣國民健康署在Facebook分享，生活中常見的糖，像是黑糖、白砂糖或冰糖原料都是來自於甘蔗，黑糖因加工程度低，保留較多甘蔗中原有的成分，營養價值相對較高，如礦物質鉀、鈣、鎂等。

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國民健康署建議，儘管黑糖營養較其他高，仍屬於添加糖的一種，因此在食用上還是要注意攝取的量；另外，國民飲食指標建議，每日飲食中添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。攝取過量添加糖除了會導致肥胖以外，還會造成其他疾病發生的風險，因此若是毫無節制的攝取黑糖，或把黑糖當作補充營養素的食物來源，反而會造成身體額外的負擔。

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