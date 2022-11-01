黑糖｜食黑糖對身體有益？營養較高惟屬於添加糖 不宜攝取過量
撰文：中天新聞網
出版：更新：
近年許多店家紛紛推出黑糖系列商品，而黑糖真的比較好嗎？
也有許多網路文章指稱黑糖屬於健康的糖，建議多攝取，甚至有些產品標榜添加「黑糖」來吸引民眾購買，黑糖真的比較營養嗎？
相關文章：糖冷知識｜黑糖、白糖、黃糖邊種較有益？熱量差異不大勿攝取過量👇👇👇
+8
台灣國民健康署在Facebook分享，生活中常見的糖，像是黑糖、白砂糖或冰糖原料都是來自於甘蔗，黑糖因加工程度低，保留較多甘蔗中原有的成分，營養價值相對較高，如礦物質鉀、鈣、鎂等。
相關文章：高糖陷阱｜攝糖過多冇記性易衰老9壞處 隱藏高糖8食物慎喝養生茶👇👇👇
+5
國民健康署建議，儘管黑糖營養較其他高，仍屬於添加糖的一種，因此在食用上還是要注意攝取的量；另外，國民飲食指標建議，每日飲食中添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%。攝取過量添加糖除了會導致肥胖以外，還會造成其他疾病發生的風險，因此若是毫無節制的攝取黑糖，或把黑糖當作補充營養素的食物來源，反而會造成身體額外的負擔。
糖分冷知識｜愈甜未必愈高熱量 果糖蔗糖4糖類熱量甜度大比併手搖茶糖分｜走冰、酸味飲品更易肥不健康？營養師揭茶飲致肥陷阱珍珠奶茶｜1杯=1碗飯13粒糖4匙油！專家教8類運動助消耗3小時散步減肚腩｜小腹肚壓力肚4類肚腩減肥法要揀啱！哪款戒糖鹽至有效？痛風飲食｜常吃火鍋停經後痛風高危！薯仔粟米4類食物中和尿酸蘋果營養｜護心減中風助防癌7大益處 每日宜吃多少降糖尿？
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」