早餐蔬果汁｜蔬果汁好健康？13款鈉含量相差47倍！飲1罐佔日限22%

蔬果汁只要適量飲用，亳無疑問是非常健康的飲品，可是，這個只限於自己鮮榨的果汁。不少人但求方便，飲用一些預製的包裝蔬果汁，可是這些果汁的鈉含量普遍偏高，日本人氣品牌的其中一款每100亳升更高達236毫克鈉，按世衞建議成人每日的鈉攝取量為2000毫克以下，約少於1茶匙鹽，高血壓患者的攝取量應更低。



日本蔬菜汁普遍鈉含量高（網上圖片）

早餐蔬果汁｜日本蔬菜汁普遍鈉含量高 飲1罐已是日上限兩成

我們檢測了市面13款蔬果汁，包括3款椰子水的鈉含量。發現日本品牌的蔬菜汁一般較高鈉，以KAGOME的蔬果汁為例，KAGOME野菜1日蔬菜汁，每100亳升的鈉含量高達95毫克，甘筍汁也不低，每100亳升鈉含量達58毫克，番茄汁45毫克，芒果汁50毫克，KAGOME的蔬菜汁當中，只有提子汁的鈉含量較低，每100亳升的鈉含量22毫克。

按圖看各款蔬果汁的鈉含量（由高至低排列）：

+ 15

1 POKKA粟米汁，每100克鈉含量236毫克

2 KAGOME野菜1日蔬菜汁，每100亳升鈉含量95毫克

3 伊藤園1日分野菜汁，每100亳升鈉含量84毫克

4 KAGOME甘筍汁，每100亳升鈉含量58毫克

5 KAGOME芒果汁，每100亳升鈉含量50毫克

6 KAGOME番茄汁，每100亳升鈉含量45毫克

7 KAGOME提子汁，每100亳升鈉含量22毫克

8 果汁先生橙汁，每100克鈉含量10毫克

9 果汁先生番石榴提子汁，每100克鈉含量9毫克

10 威路氏提子汁，每100亳升鈉含量低於5毫克



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早餐蔬果汁｜椰青水鈉含量也不容忽視

此外，伊藤園1日分野菜汁的鈉含量每100克也達84毫克，而最高的是POKKA的粟米汁，每100克的鈉含量高達236毫克，以一罐190毫升計算即含448.4毫克鈉，已是世衞建議上限的22.4%了。而威路氏提子汁、果汁先生的番石榴提子汁或橙汁，每100克的鈉含量都低於10毫克。最低威路氏提子汁每100亳升鈉含量低於5毫克，與最高相差47.2倍。

至於椰青水的鈉含量也值得注意，如MEKO椰青水每100亳升的鈉含量21毫克，IF椰青水每100亳升的鈉含量28毫克，COCOXIM椰青水，每100亳升的鈉含量更高達40毫克，所以高血壓及心血管疾病患者飲用時，要多加注意標籤上的鈉含量。

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按圖看各款蔬果汁的鈉含量（由高至低排列）：

+ 1

1 COCOXIM椰青水，每100亳升鈉含量40毫克

2 IF椰青水，每100亳升鈉含量28毫克

3 MEKO椰青水，每100亳升鈉含量21毫克



早餐蔬果汁｜味不鹹隱藏高鈉 易誘發中風心血管病

台灣泌尿科醫生戴定恩在社交平台發文，鈉含量高會造成身體負擔，引發高血壓及中風等心血管疾病。如運動飲品、果菜汁、酸梅湯、楊桃汁及朱古力飲品等，都是味道不鹹，但卻是高納陷阱，他建議還是多喝水代謝體內的鈉，如果想飲果汁應該自行鮮榨，就可以減少高納問題！

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睡前進食高鹽分食物，會影響睡眠質素，甚至失眠。（unsplash）

按圖看6種攝取過量鈉可能出現的症狀：

1 水腫：進食高鋅食品時，多餘的鈉會進入血液。當血液內鹽分過多，鈉無法排出體外，便會形成水腫。

2 腹脹：研究發現，常食高鈉食品會有胃氣、腹脹。

3 唇乾：鈉有脫水作用，攝入過量的鈉：皮膚、唾腺等身體部分的細胞無法獲取足夠水分，導致唇乾、「爆裂」

4 頭痛：有研究指出，進食高鈉食物的人出現頭痛的比例，較食低鈉食物者多出約30%，鈉攝入量最高的參加者出現頭痛的情況最高。

5 睡眠質素差：研究更發現，睡前進食含大量鹽分的食物，或會導致延長入睡時間、發噩夢、失眠。安眠食物｜失眠易高血壓糖尿病 9種食物助入眠 睡前吃4粒車厘子

6 高血壓：攝取過多的鈉（鹽）會增加患高血壓的機會，提高中風及冠心病風險。據香港衞生署2020至2022年度進行的調查，本港15-84歲人士血壓升高或高血壓的患病率為29.5%。

成年人每日可攝取多少鈉質？ 世衞建議成人每日應攝入少於2400毫克鈉，即約6克鹽.... 高鈉飲物對身體有什麼影響？ 身體食用過量的鹽分，有可能增加患高血壓的風險...

參考資料：戴定恩醫生