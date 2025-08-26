補鐵食物｜缺鐵易脫髮！10種高鐵蔬果紅棗第7　榜首多車厘子42倍

補鐵食物｜鐵質在肉類中較多及全面，在植物性食材中，含鐵質的食物似乎選擇較少。部分人認為在經期時食用車厘子、提子乾、紅棗等可以補鐵又補血，其實更有助補鐵的食物竟是豆類和綠葉蔬菜。



補鐵食物｜建議每日攝鐵量女性15毫克、男性10毫克

台灣營養師陳怡婷在個人社交平台分享，每日鐵質建議量成年男性為10毫克，成年女性為15毫克，植物性食物的鐵質吸收率在人體內比肉類低，要多吃維他命C食物輔助提升鐵質吸收，包括奇異果、橙及士多啤梨等水果。

每100克紅莧菜比紅棗的含鐵量多5倍。（VCG）

補鐵食物｜缺鐵症狀 脫髮、頭暈、免疫力降

鐵質在血紅素中主要負責攜帶氧氣，使氧氣隨血液輸送至全身供應細胞利用。同時，鐵質在神經傳遞物質合成及免疫系統中有重要角色，人體如果缺鐵，身體會疲倦、氣色不佳、頭暈、脫髮、心跳加快等，嚴重的或會導致免疫力下降。

紅莧菜的營養價值高，最多鐵質的地方都藏在根部位置。（VCG）

從肉類中攝取鐵質，包括食用豬紅、豬肝、貝類海產、牛肉及羊肉等。至於從植物性食物中攝取的，可吃深綠色蔬菜、未精製的穀類及豆類，它們的鐵質較水果類更豐富，例如紅莧菜、紅豆、黑豆、小麥胚芽等，紅莧菜鐵質豐富，每100克紅莧菜比100克紅棗的含鐵量高5倍。但人體吸收植物性食物中的鐵效率較低，搭配含豐富維他命C的食物一起食用有助鐵質吸收，但須留意吃飯時應減少飲用茶及咖啡，因為當中的單寧酸會降低鐵質吸收。

按圖看含鐵蔬果食物含量排行榜︰

+ 6

1 紅莧菜：8.5毫克/100克

2 紅豆：7.1毫克/100克

3 黑豆：6.2毫克/100克

4 小麥胚芽：6毫克/100克

5 無花果：4.5毫克/100克

6 黑棗：2.4毫克/100克

7 紅棗：1.7毫克/100克

8 提子乾：1.5毫克/100克

9 車厘子：0.2毫克/100克

10 提子：0.2毫克/100克



