食物安全｜雞3部位超毒恐致癌？專家解謎警告雞皮雞屁股勿吃！

人們超愛吃雞肉，台灣甚至需要仰賴進口雞隻支援，無論是街頭小吃或是高檔餐廳，都有雞肉料理的存在。不過愛吃雞的你，注意了！專家警告，雞皮、雞屁股、雞內臟等部位，最好還是少吃為妙，以免危害身體健康。



雞皮脂肪高 易殘留藥劑

根據《健康2.0》報導，英國牛津大學化學博士陳耀寬強調，雞皮、雞屁股、雞內臟深受人們喜愛，不過還是建議大家這些部位少吃比較好，「不是不能吃，而是少吃較好」。首先是雞皮，雞皮脂肪高，膽固醇含量也高，加上雞隻施打的藥劑多屬油溶性，水溶性容易代謝，油溶性則大部分存在脂肪當中，藥劑易殘留在雞皮，所以不建議民眾多吃雞皮。

雞肉各部位熱量、雞肉營養（按圖👇👇👇）

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雞腎易化學物質殘留

陳耀寬說明，很多人會說雞腎、雞屁股會與排泄物接觸，所以不能吃，但其實這並非原因，由於內臟負責代謝，恐有較多的化學物質殘留，內臟風險較肉高，所以才不適合吃內臟。

雞屁股吃了會致癌？

有人認為，雞屁股有尾脂腺等多個淋巴組織，會分泌巨噬細胞殺死外來病原，所以雞屁股有毒，吃了會有致癌危機？陳耀寬解釋，一般來說，屠宰場在處理雞隻的過程中，會將雞屁股處理好，並將腺體拿掉，所以不用太擔心，不過因為雞屁股脂肪量高，所以還是建議少吃。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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至於網路上經常謠傳雞脖子有淋巴腺，吃了人會得淋巴癌，也是不對的！陳彥寬解釋，雞脖子上最主要是胸腺，處理過程中會將雞皮全部拿開，將內部的小肉瘤、脂肪全部拿掉，再將雞皮套進去做雞脖子，而雞皮脂肪高、膽固醇高，所以才會建議盡量少吃雞脖子。

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