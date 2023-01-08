食物安全｜夫妻患肝癌花椒是禍首！8類食物發霉生毒素最高危是...

北漂小夫妻，深感賺錢不易而一起赴上海打拼，工作5年能省則省，終於賺到一些錢了，兩人卻雙雙病倒，就醫竟發現兩人都罹患肝癌！



仔細評估發現，兩人愛在排骨湯加的「花椒」竟然是禍首！不是花椒不好，而是從家鄉帶來沒保存好，都發霉了沒發現，而誤食「一級致癌物」：黃麴毒素！專家呼籲趕快清雪櫃，這些食物也可能隱藏一級致癌物，小心奪命！

黃麴毒素煮沸也除不掉？（按圖👇👇👇）

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花椒竟有黃麴毒素！室溫也會發霉

這對苦命北漂小夫妻自覺飲食很健康，怎麼會雙雙罹患肝癌？醫師詢問才發現，兩人餐餐在蘿蔔燉排骨湯加的花椒竟然有黃麴毒素！台灣中醫師黃獻銘表示，很多人都以為中藥材是「乾貨」，不用冰也不會壞，常放在廚房抽屜、櫃子裡。沒有特別乾燥或冰凍保存，在室溫下只要濕度略高就可能發霉。

黃麴毒素煮沸也除不掉！要260℃以上才能分解

藥材長黃麴毒素通常看不出來明顯發霉，很多人以為只要洗過、高溫烹煮，黃麴毒素就會不見。但是台灣郵政醫院營養師黃淑惠表示，黃麴毒素的「毒素」是發霉後的產物，清洗或煮沸都除不掉。一般的發霉的真菌只要100多度就可以去除，而毒素必須要在260℃以上才可能被分解，一般的烹調方式無法達到這種高溫，所以食物只要沾染上黃麴毒素沒有丟掉，就會吃進致癌物！

黃麴毒素的毒性很強，是砒霜毒性的68倍、氰化鉀毒性的100倍。（健康2.0授權使用）

黃麴毒素毒性是砒霜68倍

黃淑惠提醒，黃麴毒素的毒性很強，是砒霜毒性的68倍、氰化鉀毒性的100倍，一次吃大量可能引起急性肝腎衰竭死亡，少數慢性食用則易引起肝癌，和石棉、二噁英等同被世界衛生組織公布為「一級致癌物」。不只花椒，像花生、粟米、穀類、堅果、辛香料、咖啡豆和南北貨，都可能滋生。

台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄也分享，她有位病患，原來只是乙肝帶原。但是他每天喜歡邊喝酒邊配花生，後來竟發現得到肝癌，因此提醒像乙肝帶原或是丙肝帶原、肝硬化等肝癌高風險族群飲食要更當心，避免食用這類容易產生致癌成分的食物。

陳欣湄分享她居家保存乾貨如豆製品、穀物、堅果的方法：第1步就是「不要買大包裝」，雖然大包裝比較便宜，但是在限定時間內沒吃完也很容易發霉、滋生致癌物。同時她也會在食物包裝上貼標籤，寫上開封日期及保存期限，做好先進先出，並儘速吃完，放太久就要丟掉。

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台灣衛福部抽驗，黃麴毒素風險第1名是進口蓮子

黃獻銘提醒，大家都以為乾貨、和中藥材乾乾的不會發霉，但其實這些乾貨含水量約15％，只要在室溫28到30度也會發霉、產生致癌物。而根據台灣衛福部的資料顯示，蓮子是抽檢到含黃麴毒素的第1名，其他依序是菊花、白木耳、龍眼肉、烏梅乾、百合、枸杞、山藥、薄荷、芡實、山楂、肉豆蔻、草豆蔻、砂仁、黃精、七葉膽、小茴香、八角茴香。

蓮子、菊花茶、龍眼乾等，都是我們平時很常拿來煮糖水、泡茶用的，除了需要政府嚴格把關，民眾購買時也要注意向信譽可靠的中藥商購買，買回家後要冷凍保存好。並提醒，種子類的食藥材都很容易發霉，而根莖類的則較不易發霉。

黃淑惠說，一般人東西買回去放雪櫃就以為沒問題了，但她提醒，雪櫃不是保險箱，趕快檢查雪櫃裡，以下這下食物、乾貨冰久了可能已經變質或發霉，快清掉、以免吃進致癌物：

- 蛋白質：蝦乾、魚乾、乾冬菇、花膠、海參

- 澱粉類：麵包、蛋糕、吐司、饅頭

- 種子類：花生、堅果、筍乾、水果乾、五穀雜糧

- 蔬菜類：大蒜、椰菜、士多啤梨、木瓜、番茄



黃淑惠提醒，含蛋白質高的食材，易出現吸水反應，愈容易發霉，一定要注意。

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自製中藥暖暖包 可取暖又能去除體內濕氣

最近天氣冷，大家都在搶購暖包，黃獻銘教大家用中藥做暖包，不僅能保暖，而且用這些藥材有助於「祛濕」。他提醒冬季受寒人體易有濕氣，如果發現上廁所大便不成形、會黏馬桶，或是常感眼睛浮腫、舌頭胖大有白膩苔或邊緣有齒痕，最好趕快做來去除體內濕氣。

材料：紅豆、花椒、肉桂、乾薑、白朮、茯苓、甘草、牛膝、澤瀉、杜仲（各取適量即可）

黃獻銘教大家用中藥做暖包，不僅能保暖，而且用這些藥材有助於「祛濕」。（健康2.0授權使用）

選擇一般煮中藥的布袋，不要買到尼龍或不織布做的袋子，以外加熱時釋出化學物質。黃獻銘說，這是外用的，所以一般只要把藥材拍破、撕碎放入即可。裝好袋以後，使用前放到微波爐加熱1分鐘，拿出來熱呼呼的，可以墊一塊布，敷在肚臍前，或是在背後和肚臍相對應的位置，也就是在「帶脈」上，都具有去除濕氣的作用。

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人體濕氣過重不僅易肥胖、水腫，還容易得糖尿病。身體濕寒就是慢性發炎，現代人常有胃酸倒流、食道潰瘍、胃炎、胃潰瘍、腸躁症，都和濕氣引起慢性發炎有關，要趕快治療！

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