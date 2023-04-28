食物安全｜日扇貝丁香魚重金屬超標恐中毒　英乳清蛋白粉含防腐劑

大家經常吃的日本水產又被驗出重金屬「鎘」！



台灣食品藥物管理署在日前（25日）公布邊境查驗不合格名單，發現日本的活扇貝與丁香魚，都驗出含量不等的鎘。另外受到熱愛健身人士歡迎的乳清蛋白粉，也驗出防腐劑苯甲酸。

日本「冷凍丁香魚」6,440公斤退運或銷毀

台灣食品藥物管理署表示，日本出口「冷凍丁香魚」檢出重金屬鎘0.1mg/kg，依據台灣「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他魚類限量為0.05mg/kg，不符合台灣食品安全衛生管理法第17條規定。共有6,440公斤須退運或銷毀。另外，來自日本北海道的「ADDICTION CORPORATION扇貝」與「ARAKOU活扇貝」檢出重金屬鎘3mg/kg，分別有56與98公斤需退運銷毀。台灣食品藥物管理署北區管理中心科長陳慶裕表示，這些水產品都是首度發現違規，未來將針對這些產品加強查驗等級到20%至50%。

按圖看台灣食品藥物管理署公布（25日）超標或違規產品：

相關文章：排毒食物｜常感冒關節痛或重金屬太多 8排毒食物黑木耳助清腸胃👇👇👇

+ 11

另外，近年乳清蛋白粉廣受熱愛健身運動者的歡迎，乳清品牌「MYPROTEIN」的乳清蛋白粉被驗出含有防腐劑苯甲酸0.1g/kg。陳慶裕指出，這項產品同樣是首度違規，將加強查驗等級。

相關文章：農藥最多蔬果2023｜12大污糟蔬果清單 藍莓豆角藏損害神經殺蟲劑👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

近7千公斤越南蚵肉驗出致癌物 日本草莓又見農藥殘留

你吃的黑巧克力安全嗎？ 消基會提出黑巧克力購買建議

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」