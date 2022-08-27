食物安全｜1級致癌物黃麴毒素唔只發霉花生！6招免中毒小心6食物

多數人都曾聽過黃麴毒素（又稱黃曲霉毒素）很致命，也經常被告誡要少吃花生，免得誤食黃麴毒素。其實，不只有花生才有被黃麴毒素污染的風險，究竟有哪些食物也應注意潛藏黃麴毒素的危機？

文：文子齊 資料查核：Hello醫師



平日生活中又有哪些習慣可避免黃麴毒素發生？就讓《Hello醫師》告訴你什麼是黃麴毒素、吃到黃麴毒素又該怎麼辦！

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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什麼是黃麴毒素？

黃麴毒素（Aflatoxin）是以黃麴黴菌（Aspergillus flavus）及寄生麴黴（Aspergillus parasiticus）這2種為主要的黴菌所產生的2級代謝物。最早發現於1960年的英國發生大量家禽死亡事件，經追查後證實主要原因為食用被黃麴毒素污染的花生餅所導致。

黃麴毒素常見的類型如黃麴毒素B1、B2、 G1、G2等，這些類型能對人體與動物的肝臟產生高度的毒性以及致癌性，其中以B1的毒性最為強烈，被國際癌症研究組織列為一級致癌物。

與其他黴菌不同，黃麴毒素的耐熱程度相當高，需要在260度以上的高溫烹煮才有辦法被消滅，因此受到黃麴毒素污染的食物可藉由烤箱高溫烘烤來減少毒素。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？

若誤食大量的黃麴毒素會出現下列的症狀，嚴重者恐導致生命上的危險，不可不慎：

- 嘔吐

- 腹痛

- 肺水腫

- 痙攣

- 昏迷

- 腎衰竭

- 肝衰竭

- 腦水腫



此外，黃麴毒素也具有累積性，長期食用被黃麴毒素污染的食物，將誘發慢性病上身，如肝癌、食道癌、大腸癌，或是細胞受損的問題。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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不只花生才有！ 這些食物也潛藏黃麴毒素

多數人認為只有花生才含有黃麴毒素，其實不然，含有黃麴毒素的食物不少，《Hello醫師》簡單列舉如下：

- 粟米

- 麥類

- 豆類

- 乾貝

- 牛肉乾

- 米粉



如何避免黃麴毒素中毒？

黃麴毒素藏在各種食物中，該如何避免才好？以下6點須謹記在心：

- 當食物已經明顯發霉，或是吃起來有苦味時，一定要避免食用。

- 切記別把食物沒有發霉的部分吃掉，雖然外表看起來沒有被污染，但其實菌絲早已深入食物中。

- 黃麴毒素容易生長於潮濕又溫熱的環境中，保存食物時，請記得放在陰涼、乾燥處，或是包裝好後放入冷藏室。

- 購買五穀、堅果類產品時，盡量選擇小包裝，趁新鮮時食用完畢，避免毒素產生。未食用完畢時，以密封罐保存並放入冷藏室。

- 來路不明的花生、堅果類、花生醬、花生糖都須避免食用。

- 使用花生油烹煮時，先將花生油加熱後並放入鹽巴油爆約30秒，這可以減去花生油中的黃麴毒素。



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吃到黃麴毒素怎麼辦？

已知多數黴菌是造成黃麴毒素滋生的元兇之一，像是保存不當的花生、或如豆類製品、粟米等農作物等都常有黃麴毒素的蹤跡。不少年長一輩的長者因惜物而仍繼續食用，或不重視飲食安全的家庭，以致於長期或大量攝取含黃麴毒素高度污染的食品，不僅可能導致中毒及急性肝發炎，恐怕並亦出現上吐下瀉、頭痛等併發症狀。

若當急性併發症發生時，建議應立即就醫，多數情況可透過支持性療法、打點滴補充營養、體液及退燒等，中毒現象即可獲得緩解。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：極少量就能致命！食物發霉受潮不要碰、吃到黃麴毒素怎麼辦？】

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