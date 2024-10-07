杏鮑菇營養｜穩血壓助防癌杏鮑菇5益處　3禁忌與1物同吃易生痔瘡

杏鮑菇味道鮮美熱量低，並含大量膳食纖維提供飽足感，亦有助腸道蠕動，使排便更順暢。杏鮑菇含有豐富的蛋白質，對於修復細胞組織，也是良好的蛋白質來源之一。



杏鮑菇含豐富的蛋白質、碳水化合物、維他命及鈣、鎂、銅、鋅等礦物質，可以提高人體免疫功能，對人體具有抗癌、降血脂、潤腸胃以及美容等作用。

杏鮑菇味道鮮美而且低熱量，並含大量膳食纖維。（網上圖片）

杏鮑菇的5大好處：

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杏鮑菇營養1：降血脂助減重

杏鮑菇脂肪含量極少，含有大量膳食纖維，增加飽腹感的同時，也可降低熱量攝取，有助維持健康體重，若經常食用，可有效清除血清膽固醇、降低血脂，防治動脈硬化等心血管疾病，並有助於腸胃運動，使排便更為順暢。

杏鮑菇營養2：維持大腦健康

杏鮑菇含維他命B12能協助神經細胞的運作，改善記憶力和專注力等，同時亦有助造血的過程。而維他命B12的主要來源是動物性食物，杏鮑菇是少有能補充維他命B12的食物。每100克杏鮑菇裏含有5.83毫克的維他命B3，在新陳代謝、神經和消化系統的功能中起著重要作用。

杏鮑菇好處3：修復身體組織

杏鮑菇含有豐富的蛋白質，可以增強人體免疫力，同時有助於修復身體組織。

杏鮑菇好處4：維持血壓穩定

杏鮑菇含有豐富的鉀，能平衡身體的鈉，幫助穩定血壓。但患有腎病的人就要減少食用。

杏鮑菇好處5：助對抗癌症

杏鮑菇含有β-葡聚醣，多醣體具有防癌抗腫瘤的功能，可刺激人體抑制癌化細胞生長、增強淋巴球細胞的活性、強化身體免疫防禦機制、減少體內自由基的產生。

杏鮑菇的營養非常豐富。（網上圖片）

杏鮑菇的4個禁忌

杏鮑菇禁忌1：不能與鵪鶉同食

杏鮑菇和鵪鶉肉一起吃易使人生痔瘡，與鵪鶉蛋同食會易生黑痣。

杏鮑菇禁忌2：煮熟才可食用

杏鮑菇屬於真菌菇，其含有的蛋白質不易被消化及吸收，所以不適合生吃，容易引起消化不良。

杏鮑菇禁忌３：保質時間短

杏鮑菇保質時間不長，一般是4至5天，較低溫度的條件下才能夠保鮮一周。

杏鮑菇保質時間不長，一般是4至5天。（網上圖片）

杏鮑菇如何有效控制體重？ 杏鮑菇脂肪含量極少，含有大量膳食纖維，可以增加飽腹感... 為何杏鮑菇要煮熟才可食用？ 杏鮑菇屬於真菌菇，其含有的蛋白質不易被消化及吸收...

參考資料：中時新聞網