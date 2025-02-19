羊肚菌功效｜補腎壯陽9益處鐵=冬菇31倍！點揀點煮2禁忌+推介湯水

羊肚菌（英文Ｍorels，學名Morchella）名列世界四大名菌之一，與松露（Truffle）、松茸（Matsutake）、牛肝菌（Porcini）齊名，更有「菌中之王」的稱譽，一磅價格可以上千元。到底羊肚菌還有什麼神奇功效，令它如此價值不菲？又是否沒有禁忌，人人都適合食用？



羊肚菌功效｜羊肚菌培植困難 4両達千多元

羊肚菌又稱草笠竹，具珍貴藥用價值。所以叫羊肚菌，其實與羊並沒有直接關係，只因其外形似羊肚而得名。羊肚菌屬於真菌的一種，主要分佈於亞洲、歐洲、美洲等多個國家，由於野生的羊肚菌產量不高，而人工培植也困難，因此價格也相對地高。參考香港的海味零售商，200克（約4両）的羊肚菌售價由$580至$1,548不等。

羊肚菌味道鮮甜，口感爽嫩，除了適合煮羊肚菌湯外，用作炒菜也帶濃郁鮮菌的香氣。

羊肚菌功效｜補腎壯陽抗疲勞9功效 鐵質是冬菇31倍

羊肚菌富含真菌多醣等20多種氨基酸、維他命、不飽和脂肪酸和蛋白質，當中蛋白質含量更高達20%以上。羊肚菌有改善消化不良、有益腸胃、增強人體免疫力、抗疲勞、補腎壯陽、活血化瘀和補腦提神的功效。《本草綱目》也有記載：「羊肚菌，性平，味甘，具有益腸胃，消化助食，化痰理氣，補腎納氣，補腦提神之功效。」

羊肚菌性平、味甘，助消滯和胃，化痰理氣。（資料圖片）

羊肚菌最珍貴成分亞油酸 降膽固醇增記憶力

根據上海市農業農村委員會資訊，每100克的羊肚菌含2.8克鉀和1.5克磷，分別是冬蟲夏草的7倍和4倍，鐵含量更是冬菇的31倍。磷有助促進新陳代謝、鉀有助於身體調節體液，而鐵主要有助身體造血。

羊肚菌最珍貴的藥用價值，來自於其高達56%的亞油酸。亞油酸可降低膽固醇濃度，從而預防動脈粥狀硬化和提升記憶力。

1. 改善消化不良

2. 有益腸胃

3. 增強人體免疫力

4. 抗疲勞

5. 活血化瘀

6. 補腎壯陽

7. 補腦提神

8. 預防動脈粥狀硬化

9. 提升記憶力



羊肚菌含高達56%的亞油酸，且富含蛋白質。（網上圖片）

羊肚菌適合人士

羊肚菌性質溫和，因此適合大部分人食用。有以下症狀人士尤其適合。

性功能衰退、陽痿、早洩人士、性慾低下人士



羊肚菌不適合人士

菌類過敏人士：食用後可能會引起呼吸道過敏，出現如哮喘、過敏性鼻炎、遺傳過敏性皮炎等症狀。



羊肚菌禁忌

1. 勿與富含鞣酸的食物同吃：

據台灣衛生福利部食品藥物管理署提醒，富含蛋白質的食物與含鞣酸（或稱單寧酸）的食物同食，鞣酸容易會與蛋白質結合成不易消化的「鞣酸蛋白」，導致消化不良、腸胃不適。

富含鞣酸的食物：柿、番茄、茶葉



除柿外，富含鞣酸的食物還有番茄、茶葉。（資料圖片）

2. 必須完全煮熟才吃

羊肚菌含有微量的毒素聯氨，誤食會引致頭暈、噁心、呼吸暫停、心律不正等症狀，聯氨要經煮熟後才會被分解。

羊肚菌挑選貼士

1. 體積較大、顏色較深

據中國市場監督管理局資料，挑選羊肚菌可揀體積較大、顏色較深的為佳。

2. 勿選刺鼻氣味

一些不良菌商為了令羊肚菌成色更好會用硫磺燻蒸，燻蒸過的羊肚菌帶有刺鼻的味道，正常的羊肚菌則帶有菌本身的香味。

3. 泡水後脫色或經硫磺燻蒸

正常的羊肚菌泡水時不會出現大量脫色的現象，且泡發的水會是帶有菌香、類近酒紅色。

正常的羊肚菌泡發的水是帶菌香、類近酒紅色。（網上圖片）

羊肚菌處理｜怎麼洗？煮多久？

羊肚菌蜂巢狀的表面容易藏污垢，因此浸洗時，可先用冷水沖洗羊肚菌的表面，然後再以溫水浸泡，發開菌褶，要注意不要擠捏羊肚菌，以免香味、營養流失。

煲湯的話，羊肚菌加入湯後，建議煮約30分鐘，直至變軟熟；炒菜則要煮約15分鐘，直至全熟。

中醫推介羊肚菌補腎湯水

天時暑熱，容易無胃口，中醫潘仲恆曾於《香港01》「01教煮」介紹過一款以羊肚菌為主的羊肚菌松茸淮山湯，不但可補腎強腰，更可健脾和胃。👉👉👉羊肚菌松茸淮山湯食譜 健脾和胃補腎強腰 2類人不宜

羊肚菌松茸淮山湯食譜

材料：羊肚菌15克（9顆）、姬松茸15克（6顆）、淮山120克（2段）、紅蘿蔔270克（1條）、腰果15克、合桃15克、花生15克、1500毫升水

功效：補腎強腰、健脾和胃

做法：

1. 將羊肚菌、姬松茸沖洗，浸半小時至稍軟。

2. 全部材料洗淨，紅蘿蔔、鮮淮山、薑切塊。

3. 湯鍋內注水，放入紅蘿蔔、鮮淮山、薑，開大火煲滾。

4. 加入其餘材料，水再煲滾後用細火煮1小時，加擿量鹽調味完成。