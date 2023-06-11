扺抗力食物｜避免再次確診　營養師推4款蔬菜提升免疫力蒜水有效?

最近新冠疫情崛起，想要避免再次確診，最好的方式就是打造良好的免疫系統。



營養師指出，有4種常見的蔬菜能幫助提升免疫力，但平時也要養成飲食多元且均衡的習慣，才是最健康的。

4蔬菜提升免疫力（按圖👇👇👇）

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想避免再次確診 就要強化免疫系統

台灣營養師郭彥廷表示，多吃含維他命C、A、D、E、礦物質鋅的食物、抗氧化力高、發酵性等食物，有益於身體的免疫力強化，但平時還是要養出飲食多元且均衡的習慣，不要想著靠單一的食物就能預防疾病或治療疾病。

提升免疫力 有4蔬菜能幫忙

郭彥廷幫民眾列出4種能幫忙提升免疫力的優秀蔬菜：

1. 菇類

菇類所含的多醣體、葡聚醣，有抗病毒、抗發炎的特性。此外，菇類所含的葡聚醣也能降低呼吸道的症狀、減少病毒感染的一系列細胞激素分泌。日曬過的乾香菇還含有維他命D，是價格經濟實惠、四季皆產的好食材，可以透過香菇雞湯、烤蕈菇溫沙律來攝取。

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2. 洋蔥

洋蔥所含有的「槲皮素」，有抗病毒、抗發炎的特性。是近年研究中發現的優秀防疫營養素，但使用劑量是1000毫克槲皮素萃取物（非直接吃洋蔥），且不同顏色品系的洋蔥槲皮素含量也有差別，經過估算，每天至少要吃到3.5公斤的洋蔥，才吃得到1000毫克的槲皮素。

飲食上確實很難達到目前實驗上的劑量，但多吃這些抗氧化的植化物質對免疫力保健是有益無害的，可以適量的吃些咖喱、洋蔥炒蛋、涼拌洋蔥絲來增加洋蔥攝取量，且蘋果、番石榴、莓類水果也都含有槲皮素，而且也能同時攝取到維他命C，也是不錯的選擇。

3. 西蘭花西蘭花是十字花科蔬菜的一員，含有豐富的「蘿蔔硫苷」，對於呼吸道保養、抗氧化有保護的作用。而且西蘭花本身還有維他命C、維他命A等營養素，對免疫系統、黏膜屏障的保健力仍然非常棒，而且西蘭花只需要簡單的清炒、水煮就可以食用，快速簡單的料理方式也能幫助保留更多營養。

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4. 大蒜

大蒜中的大蒜烯具有抗菌、抗病毒、促進新陳代謝特性。雖然大蒜的營養很優秀，但目前沒有人體攝取大蒜能減少確診的實驗，所以社交媒體最容易被亂傳的謠言「喝大蒜水可以防疫」不要輕易嘗試。但大蒜容易氧化，現切現磨好的大蒜營養價值最高，例如用新鮮蒜泥佐蔬菜或肉片、海鮮等就是很棒的攝取方式。

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